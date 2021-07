Blitzeranlage ist repariert

Kammerforsterhöhe

Nicht so teuer wie befürchtet wurde die Reparatur der stationären Blitzeranlage an der B 237 in Kammerforsterhöhe.

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum 1. April Benzin um den Turm vergossen und angezündet hatten, mussten nur die Dichtungen der Glasscheiben ausgetauscht werden. Die Technik wurde dabei nicht beschädigt, bestätigte Kreis-Sprecher Phillip Ising. Jetzt blitzt die Anlage wieder. Die Spuren des Brandes sind noch zu sehen. Diese Tempomessanlage sowie der Vorgänger, wurden schon häufig beschädigt. büba