Andrang beim ersten „Ohrenschmaus“

Der Frauenchor Schückhausen hat mit dem großen Andrang zum ersten Ohrenschmaus am Sonntagmittag in Strassweg nicht gerechnet.

Frauenchor Schückhausen bot Mischung aus Konzert und Gemütlichkeit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es ist viel los im Gerätehaus der Löschgruppe Straßweg, das auch als Probenlokal für den MGV Germania Straßweg und den Frauenchor Schückhausen fungiert. Der Sonntagnachmittag steht ganz im Zeichen der Gemütlichkeit und des Chorgesangs, denn der Frauenchor hat zum ersten „Ohrenschmaus“ eingeladen.

„Die Idee ist, zu einem zwanglosen Kaffeetrinken mit selbst gebackenen Kuchen und Torten einzuladen und dazwischen immer wieder ein paar Lieder zu singen“, erläutert Vorsitzendee Martina Borchert. Offensichtlich haben die Sängerinnen damit einen Nerv getroffen. „Die ersten Besucher waren schon um 13.30 Uhr da – dabei hatten erst wir für 14 Uhr eingeladen“, sagt sie zufrieden.

Drinnen geht es zu wie in einem Bienenstock. Die mehr als 70 Besucher sitzen an den Tischen, nicht wenige müssen stehenbleiben, weil kein Platz mehr ist. Mit Kuchen werden aber alle versorgt. Und dann kommt auch schon die erste Gesangseinlage. „Wir haben ein buntes Programm mitgebracht“, berichtet Martina Borchert. So gibt es „Viva La Vida“ von Coldplay ebenso zu hören wie „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong oder Trude Herrs Diät-Tipp „Ich will keine Schokolade“ – eine etwas gewagte Wahl angesichts der Vielzahl an Kuchen und Torten, die von den fleißigen Helferinnen gebacken worden waren.

Der Frauenchor will damit eine neue Tradition starten

Martina Borchert ist glücklich über die Resonanz: „Damit hätten wir nicht gerechnet. Wir wollen eine neue Tradition schaffen, deswegen ist ja auch bewusst die Rede vom ‚ersten Ohrenschmaus‘.“ Der sei einmal im Jahr geplant, vielleicht werde es aber auch in der Adventszeit eine zweite Auflage geben. „Es soll einfach um das gemütliche Beisammensein mit Musik gehen. Dazu wollen wir eben auch zeigen, was wir im Repertoire haben“, sagt die Vorsitzende. Der Frauenchor Schückhausen hat derzeit 35 Mitglieder, gut 20 singen am Sonntag für die Besucher. Dem Chor gehe es gut, was in der Chorlandschaft eher die Ausnahme sei, sagt Martina Borchert. „Wir sind sogar während Corona gewachsen und haben eine gute Handvoll neue Sängerinnen bekommen.“

Gegründet wurde der Frauenchor vor sechs Jahren – als Reaktion der Frauen der Chorgemeinschaft Germania Straßweg. „Wir sind von unseren singenden Männern immer mit auf Chorfahrt genommen worden, und irgendwann haben wir uns eben gesagt: Das können wir auch“, erinnert sich die Vorsitzende. Schnell hatten sich 20 Sängerinnen zusammengefunden, die von Petra Rützenhoff-Berg dirigiert werden, die auch den Männerchor leitet. „Nach den ersten Proben haben wir dann schnell zusammengefunden und sind seitdem immer weiter gewachsen“, sagt Martina Borchert.

Der Frauenchor Schückhausen freut sich über jede neue Sängerin. Geprobt wird montags von 18.15 bis 19.45 Uhr in Scheideweg 25.