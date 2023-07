An der Talsperre liegt weniger Müll rum

Früher gab es oft Beschwerden über Müll, den Besucher hinterlassen hatten.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Sommerzeit bedeutet an der Wupper-Talsperre leider auch immer Müllzeit. So war es zumindest in den vergangenen Jahren. Immer wieder beschwerten sich Bürger bei der Stadt, aber auch bei unserer Redaktion, dass am Ufer des Gewässers die Ausflügler ihre Hinterlassenschaften einfach herumliegen lassen – nicht nur Müll, sondern auch Exkremente.

Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Wer an schönen Tagen über das Viadukt bei Kräwinklerbrücke fährt, der sieht zahlreiche geparkte Autos und viele Menschen, die am Radevormwalder und am Remscheider Ufer die Sonne genießen und im Wasser plantschen. Doch das Müllaufkommen, berichtet Marc Bormann, Mitarbeiter des Radevormwalder Ordnungsamtes, halte sich in diesem Sommer „noch einigermaßen in Grenzen“.

Regelmäßig sind die Mitarbeiter der Behörde vor Ort, vor allem an den Wochenenden, um nach dem Rechten zu schauen. Dabei geht es nicht nur um Müll, sondern auch darum, dass sonnenhungrige Ausflügler manchmal wichtige Rettungswege zuparken. „Am Wochenende ist immer jemand von uns im Dienst“, berichtet Bormann. Aber auch Probleme mit uneinsichtigen Fahrzeugbesitzern gebe es in diesem Jahr nur in überschaubarem Rahmen. „Die Saison verläuft bislang okay“, fasst Bormann zusammen.

Hilfreich seien auch die neuen Müllbehälter

Dass das Müllaufkommen nach Einschätzung der Ordnungsamt-Mitarbeiter sich weniger drastisch darstelle als noch vor Jahren, habe nicht zuletzt mit den neuen Müllbehältern des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) zu tun, die an jenen Stellen platziert wurden, an denen sich Ausflügler häufig aufhalten, beispielsweise an jenem Abschnitt, der von der Ortschaft Heidersteg über einen Fußweg gut zu erreichen ist. „Die Behälter werden offensichtlich gut genutzt“, meint Bormann. Das Müllproblem in den vergangenen Jahren bekamen nicht zuletzt die Anwohner der Ortschaft Honsberg unmittelbar mit. Um nicht nur zu kritisieren, sondern auch etwas zu tun, hatten die Honsberger regelmäßig Müllsammelaktionen vor Ort veranstaltet. „Wir hatten auch Anfang des Jahres wieder eine solche Aktion“, berichtet der Honsberger Nils Paas. Aber auch er hat den Eindruck, dass sich die Situation beim Müllaufkommen gebessert hat. „Die Stadt hat sehr viel dafür getan“, lobt Paas, der für die SPD im Rat sitzt. Eine deutliche Besserung hätten nicht zuletzt die bereits erwähnten Müllbehälter des BAV bewirkt. „Das hat viel ausgemacht“, bestätigt Paas. „Vielleicht könnte der Verband aber bei schönem Wetter die Abstände zwischen den Abfuhren etwas verkürzen“, regt er an.

Natürlich liege immer noch manches herum, „vor allem Glasflaschen sind wegen der Scherben ein Problem.“ Honsberger, die beispielsweise ihren Hund an der Sperre Gassi führen, seien oft mit Taschen ausgerüstet, um bei diesen Spaziergängen Flaschen und anderen Müll aufzuheben.

Dass sich die Lage bei der Müllverschmutzung am Ufer der Talsperre entspannt habe, bestätigt auch der Wupperverband. Pressesprecherin Susanne Fischer verweist auf die Aussage von Mitarbeitern, dass die Müllbehälter vor Ort immer gut gefüllt seien. Von besonderen Vorkommnissen und Ärgernissen sei aktuell nicht zu berichten: „Bis auf wenige Ausnahmen, wo auch mal Müll neben dem Behälter landet, ist die Lage derzeit im normalen Bereich.“

Ein Anzeichen dafür sei auch die Tatsache, dass bei ihr in diesem Jahr noch keine Beschwerde-Mails über Verschmutzungen eingegangen seien, erklärt Susanne Fischer. Das sei in früheren Jahren dagegen häufiger der Fall gewesen.

Die Wupper-Talsperre ist ein beliebtes Ausflugsziel, allerdings müssen sich die Besucher an Regeln halten. So sind nur bestimmte Bereiche des Gewässers als Badebereiche ausgewiesen. Verboten ist es auch, Feuer zu machen, um beispielsweise am Ufer zu grillen – angesichts der trockenen Sommer der vergangenen Jahre ohnehin unverantwortlich.