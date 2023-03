Ampel bleibt nachts doch an

In der letzten Ratssitzung im vorigen Jahr hatte Bürgermeister Dietmar Persian mitgeteilt, dass die Ampel an der Kreuzung der B 237 in Winterhagen nachts abgeschaltet werden soll. Die Stadt hatte Mitte Dezember eine entsprechende Mitteilung des Straßenverkehrsamts des Oberbergischen Kreises erhalten. Doch daraus wird nichts. „Der Landesbetrieb Straßen lehnt eine Nachtabschaltung strikt ab“, bestätigte Roland Kissau vom Bauamt in der Sitzung des Bauausschusses.