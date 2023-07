Am Busbahnhof wächst ein Kreisel

Die Arbeiten am neuen Kreisverkehr im Wipperfürther Zentrum liegen im Zeitplan.

Von Stephan Büllesbach

Wipperfürth. Seit vier Monaten ist das Zentrum von Hückeswagens Nachbarstadt eine Großbaustelle, und seit Mitte März sind die Verkehrsbehinderungen groß: Wer durch die Wipperfürther Innenstadt fahren will, sollte reichlich Zeit und Geduld mitbringen. Der Verkehr im Bereich des Busbahnhofs wird für die gesamte Bauzeit bis voraussichtlich Ende Dezember von einer Mehrphasen-Ampel geregelt, wobei die Baustellen-Ampel auch die neuralgische Kreuzung Gaul- / Ringstraße mit einbezieht. So soll der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt werden, schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite. Viel Geduld werden die Auto-, Lkw- und Motorradfahrer auch weiterhin aufbringen müssen, denn die Bauarbeiten sind noch nicht einmal zur Hälfte fertig.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Stadteingangs Ost gehen allerdings gut voran, wie Tanja Reinhold, Sprecherin der Hansestadt, versichert. „Der Kurvenradius an der Hindenburgstraße ist erweitert und neue Versorgungsleitungen sind verlegt worden.“ Die Bauarbeiten umfassen derzeit Teile der Unteren, der Garten- und der Lüdenscheider Straße. Zudem wird an der Brücke über den Gaulbach im Bereich der Lüdenscheider Straße, gegenüber der Polizeiwache, gearbeitet. „Die Brückenkappen, die dem Schutz der tragenden Brückenkonstruktion sowie der Verankerung der Geländer dienen, mussten abgebrochen und erneuert werden“, sagt Tanja Reinhold.

Der erste von drei Bauabschnitten war schon nach wenigen Wochen beendet: An der Hindenburgstraße zwischen Polizei und Edeka-Markt war der Kurvenradius erweitert worden, um bessere Anlieferungsmöglichkeiten für den Lebensmittelmarkt zu schaffen. Zudem wurden Gas- und Wasserleitungen neu verlegt. Aktuell wird an allen vier Armen des künftigen Kreisels, der schon ein wenig zu erahnen ist, gearbeitet.

Die Verkehrsteilnehmer hätten sich gut arrangiert

Die Untere Straße bleibt befahrbar, sie ist allerdings nur über die Hochstraße und am Marktplatz vorbei anzufahren. Vom Busbahnhof aus geht es für den Verkehr bis zum Ende der Bauarbeiten nur nach rechts über die Lüdenscheider Straße. Wer Richtung Hückeswagen will, muss dann an der Leyersmühle nach links auf die Nordtangente abbiegen. Auch die Gartenstraße, die am Parkplatz Ohler Wiesen vorbeiführt, bleibt weiterhin im Einmündungsbereich der Lüdenscheider Straße gesperrt. Eine weitere Möglichkeit, aus oder in Richtung Hückeswagen zu fahren, ist über die Ringstraße vorbei an der Antonius-Grundschule und dem Berufskolleg.

Die Verkehrsführung mit den bestehenden Sperrungen und Umleitungen bleibt bis zum Ende der Baumaßnahme, die für Mitte Dezember geplant ist, bestehen. Die Verkehrsteilnehmer hätten sich gut mit den Baumaßnahmen arrangiert, versichert die Stadt-Sprecherin. „Es überwiegt die Vorfreude auf den Kreisverkehr und die damit verbundene Entlastung des Verkehrsknotenpunktes.“

Allerdings sind doch die meisten Autofahrer angesichts der langen Wartezeiten an der Baustellenampel genervt. Etwa, wenn sie auf der Gaulstraße für die 40 Meter vom Marktplatz bis zur Einmündung Ringstraße mitunter mehr als zehn Minuten und drei Ampelphasen benötigen.

Die Kosten für den Umbau der Kreuzung liegen aktuell bei 1,4 Millionen Euro.

Parken

Gartenstraße: Der Parkplatz kann genutzt werden.

Busbahnhof: Einen Teilbereich nutzt die Baufirma, die restlichen Parkplätze bleiben erhalten. Die Parkdauer ist jeweils auf zwei Stunden begrenzt.

Ohler Wiesen: Die Parkflächen stehen weiter zur Verfügung.

Edeka-Markt: Das Parkhaus an der Hindenburgstraße kann angefahren werden.