Altstadtbüro nimmt den Betrieb auf

Viele wollten bei der Eröffnung der neuen Anlaufstelle dabei sein.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Stadtgespräche hat es im ehemaligen Hotel zur Post sicherlich häufig gegeben. Immerhin war das Traditionscafé sowohl beliebter Anlaufpunkt für alle Hückeswagener als auch für Touristen. Und das lag sicherlich nicht nur am Meissener Porzellan, auf dem die Torten aus der Backstube von Bernd Koppelberg serviert wurden. Am Freitag wurde es erneut voll im Thekenbereich, denn dort wurde das neue Altstadtbüro eröffnet. An zwei Tagen pro Woche stehen hier ab sofort die beiden Citymanagerinnen Barbara Zillgen und Christina Brüning für Fragen, Ideen und Anregungen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zur Verfügung.

Als Büro war der abgetrennte Raum allerdings noch nicht zu erkennen. Statt Schreibtische gab es ein Buffet und einen Sektempfang an den Stehtischen. Im Eingangsbereich begrüßte der Remscheider Saxofonist Dirk Trümmelmeyer die Gäste mit Musik. Der Platz reichte für die etwa 40 Gäste auch gar nicht aus. Daher verlagerten sich die Feierlichkeiten und Gespräche auf den Gehweg vor dem Gebäude, wo zusätzlich zwei Pavillons aufgebaut waren. Dass das Altstadtbüro eine zentrale Lage hat und fußläufig auch nach einem Einkauf in der Innenstadt gut zu erreichen ist, freute die beiden Stadtplanerinnen. „Wir möchten Präsenz zeigen und die Schwelle niedrig halten“, sagte Christina Brüning. Die beiden Mitarbeiterinnen der Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH aus Köln sehen sich dabei als Schnittstelle zwischen Stadt, Bürgern, Einzelhandel und anderen Akteuren in der Schloss-Stadt. Es sei besonders wichtig, die Bürger der Stadt an der Planung zu beteiligen. „Ansonsten ist die Unzufriedenheit wesentlich größer. Kein Bürgermeister möchte den Bürgern etwas vorsetzen“, sagte Christina Brüning überzeugt.

Barrierefrei und fahrradfreundlich

Die Feierlichkeiten waren Teil des Tages der Städtebauförderung, der bundesweit gefeiert wird. Nur dank dieser umfangreichen Förderung sei die Kommune dazu in die Lage, die geplanten, umfangreichen städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen umzusetzen. Und das wird auch bald sichtbar werden, denn die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes als Starter-Projekt soll noch in diesem Jahr beginnen. Dennoch sei es nicht zu spät, sich in den laufenden Prozess einzubringen. „Wir haben den Planungsprozess des ISEK begleitet und wollen auch dabei sein und eventuell noch nachbessern, wenn das Projekt in die heiße Phase eintritt“, sagte Alfons Herweg vom ADFC. Die Hückeswagener Ortsgruppe hatte fleißig Programmpunkte gesammelt, die die Infrastruktur für Radfahrer betreffen. In den vergangenen Jahrzehnten hätte der Autoverkehr im Vordergrund gestanden. Nun sollte der Fokus auch auf dem Fahrradverkehr liegen. „Es müssen bessere Übergänge zur Trasse und von der Trasse in die Altstadt geschaffen werden“, nannte Alfons Herweg ein Beispiel, für das sich die Ortsgruppe einsetzt.

VdK-Schriftführerin Claudia Neumann hingegen ist die Barrierefreiheit in der Innenstadt sehr wichtig. „Wir werden die Entwicklung im Auge behalten“, kündigte sie an. Bürgermeister Dietmar Persian nannte die Altstadt in seiner Ansprache „das Wohnzimmer der Stadt“. Es sei wichtig, dass der historische, wertvolle Stadtkern von Zeit zu Zeit einen Push bekäme. „Es geht nicht um Häuser und Straßen. Uns geht es um Menschen.“