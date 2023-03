Alte Löwen-Grundschule wird Flüchtlingsheim

Bevor Gebäude und Fläche vermarktet werden können, wird die Stadt die ehemalige Schule umbauen

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Aufnahmekapazität der Stadt ist so gut wie erschöpft. „Wir haben noch eine Reserve von 21 Plätzen“, berichtete Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales, in der Ratssitzung. Die war am Dienstag, mittlerweile könnten noch weniger Plätze in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt frei sein. Denn: „Die Erfahrung zeigt, dass das nicht ausreicht mit dem, was wir noch vorhalten müssen“, betonte Stehl.

Die Sammelunterkünfte sind somit fast voll, und die Akquise von Wohnungsraum auf dem freien Markt erweist sich seit Monaten als sehr schwierig. „Da hat sich einiges zerschlagen“, bedauerte Stehl. Somit soll nun kurzfristig das seit August leer stehende alte Gebäude der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße in ein Übergangsheim umgebaut werden. Allerdings auch nur übergangsweise, wie Bürgermeister Dietmar Persian betonte. Denn letztlich sollen Gebäude und Fläche einmal anders genutzt werden – im Gespräch sind Wohnhäuser oder ein Ärztehaus. Die Vermarktung wird nun ein externes Unternehmen übernehmen.

„Seit dem Umzug der Löwen-Grundschule in das neue Gebäude im Brunsbachtal im Sommer steht das alte Gebäude Kölner Straße 40 leer“, teilte Bürgermeister Dietmar Persian am Freitag mit. Zwar gebe es Pläne für die Vermarktung des Gebäudes, „aktuell ergibt sich aber eine Situation, die eine vorübergehende alternative Nutzung notwendig macht“. So berichtete Stehl über die weiterhin angespannte Situation bei der Unterbringung von Flüchtlingen. „Wir hatten Glück, dass wir mit den beiden Gebäuden an der Peterstraße große Sammelunterkünfte zur Verfügung haben, in denen viele der geflüchteten Personen aus der Ukraine und anderen Krisengebieten der Welt sehr gut untergebracht werden konnten.“ Leider sei die Kapazität dort bald erschöpft. Die Stadt bekommt aber weiterhin regelmäßige Zuweisungen aus den Landeseinrichtungen, aktuell sind dies insbesondere einzelne Personen aus Krisenregionen wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei. „Ein Ende dieser Zuweisungen ist nicht absehbar.“ Aus der Ukraine dagegen, bestätigte Stehl, kämen aktuell nur vereinzelte Flüchtlinge.

Verhindert werden soll die Unterbringung in Turnhallen

Etwa 215 Geflüchtete betreut die Stadt aktuell, darunter gut 100 Ukrainer. Allerdings leben laut Stehl weitere Menschen aus dem osteuropäischen Land in selbst angemieteten Wohnungen. Wie groß deren Zahl ist, weiß die Verwaltung nicht.

In der Ratssitzung machte Persian deutlich: „Was ich unbedingt verhindern möchte, ist eine Unterbringung von geflüchteten Menschen in Turnhallen.“ Zum einen sei dies keine adäquate Unterbringung, zum anderen möchte er den hiesigen Schulen und Sportvereinen in keinem Fall die Hallenkapazitäten wegnehmen. „Da uns mit dem ehemaligen Schulgebäude der Löwen-Grundschule ein großes, geeignetes Gebäude zur Verfügung steht, wollen wir dies kurzfristig nutzbar machen.“

Das alte Schulgebäude wurde bereits mit der Kreisbauaufsicht besichtigt. Inzwischen hat der Kreis angekündigt, dass eine Duldung zur vorübergehenden Nutzung als Flüchtlingsunterkunft möglich ist. Es sind zwar kleinere Umbauten notwendig, um zum Beispiel sanitäre Einrichtungen oder Gemeinschaftsküchen in dem Gebäude vorzuhalten. „Diese halten sich aber in einem überschaubaren Rahmen“, versicherte Persian.

Nach dem Umbau können in dem ehemaligen Schulgebäude 50 bis 60 Personen untergebracht werden, teilte Dieter Klewinghaus vom Gebäudemanagement mit. Wichtig sei, dass die Nutzungsänderung als Flüchtlingsunterkunft nur vorübergehend sei. „Ein wichtiger Aspekt bei der Unterbringung ist natürlich auch der Brandschutz“, unterstrich Klewinghaus. „Hier stellt eine Unterkunft mit höchstens 60 überwiegend erwachsenen Personen geringere Anforderungen an den Brandschutz und Rettungswege als eine Schule mit mehreren Hundert Kindern.“

Die Stadt will in Abstimmung mit dem Kreis möglichst kurzfristig mit den Umbauarbeiten beginnen. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass mit dieser Lösung auch weitere zugewiesene Flüchtlinge geregelt untergebracht werden können: „Durch die Nutzung der vorhandenen alten Schule können wir die Menschen, die Schutz und Zuflucht in unserer Stadt suchen, angemessen unterbringen. Außerdem können wir auf diesem Weg hoffentlich verhindern, andere Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung heranziehen zu müssen.“

Natürlich könne auch dieses Gebäude nur eine vorübergehende Notlösung sein. Daher appelliert er an Vermieter, dem Sozialamt vorhandenen Wohnraum anzubieten.

Nicht als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden kann dagegen die ehemalige Katholische Grundschule auf der anderen Straßenseite. Schon allein deshalb, weil dort der zweite Rettungsweg fehlt, wie Klewinghaus erläuterte. Auch dieses Gebäude soll einmal anders genutzt werden, wobei sich die Stadt seine Erhaltung vorstellen kann – im Gegensatz zur ehemaligen Löwen-Grundschule. Die Vermarktung dieser Liegenschaft obliegt weiterhin der Stadt, betonte der Bürgermeister.

Hintergrund

Antrag: Die Grünen hatten in der Ratssitzung den Antrag gestellt, die Vermarktung der beiden leer stehenden Schulgebäude an der Kölner Straße durch ein externes Unternehmen auszuschreiben.

Begründung: Ihnen dauert es zu lange, bis sich da was tut, und sie erhoffen sich durch eine externe Vermarktung ein schnelleres Verfahren.

Verwaltung: Die Stadtverwaltung stellte klar, dass die üblichen Arbeiten auch bei einer externen Vermarktung weiterhin hier im Rathaus vorgenommen werden müssen und dass auch das Kreisbauamt in Gummersbach involviert sein wird.

Politik: Unterstützung für den Antrag gab es von FDP (die vor zwei Jahren bereits einen solchen Antrag gestellt hatte, der aber mehrheitlich abgelehnt worden war) und CDU.

Abstimmung: Der Stadtrat stimmte einstimmig für die Vermarktung der Flächen durch einen externen Anbieter.