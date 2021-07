Alte Ladestraße ist schon beschädigt

Belastung

+ © Stephan Büllesbach Lastwagen belasten die Straße. © Stephan Büllesbach

Noch keine zehn Jahre sind vergangen seit dem Bau der inneren Ortsumgehung, aber die Alte Ladestraße ist in Teilen der Fahrbahn schon ramponiert.

Besonders im Bereich zwischen Kreisverkehr an der Montanusstraße und Wupper-Kreisel am Etapler Platz. Wilfried Hager (CDU) fragte im Planungsausschuss nach: „Sind wir noch in der Gewährleistungsfrist oder muss die Stadt für die Beseitigung der Schäden selbst aufkommen?“ Laut Bauamtsleiter Andreas Schröder ist die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen, die Baufirma muss Schäden auf eigene Kosten beheben. Die Stadtverwaltung habe denn auch gemeinsam mit dem Unternehmen vor einigen Wochen die Fahrbahnschäden dokumentiert. bn