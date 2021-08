Der alte Bahnhof weckt viele Erinnerungen

Historisches Foto

+ © Peter Maresch Wo das gelbe Auto parkt, befindet sich heute die Einmündung zu einer Straße. Welche Straße in Wiehagen wird gesucht? © Peter Maresch

Schüler wie Ingo Hess und Lehrlinge wie Erich Mock nutzten den Zug früher. Knifflige Straßensuche folgt in dieser Woche.

Von Karsten Mittelstädt

Wann er das Foto genau geschossen hat, das der RGA in der vergangenen Woche in der Reihe das historische Foto veröffentlicht hat, weiß Peter Maresch nicht mehr so genau. „Es ist im früheren Fotogeschäft Ruprecht an der Islandstraße entwickelt worden. Das sehe ich noch am Stempel. Ich vermute mal, es ist Ende der 1950er Jahre entstanden“, sagt Maresch, der dem RGA die alte Ansicht vom Hückeswagener Bahnhof zur Veröffentlichung überlassen hat. Die alte Straßenlaterne und der Strommast links im Bild lassen darauf schließen.

+ Das alte Bahnhofsgebäude. Es wurde im Jahr 2000 abgerissen. Heute steht dort unter anderem das Bürgerbüro. © Peter Maresch

Dass es sich um den ehemaligen Hückeswagener Bahnhof und den Bahnhofsplatz handelt, war vielen Lesern sofort klar. Beispielsweise Dieter Rauer. Als langjähriger Hückeswagener erkannte er den Bahnhof sofort. „Das ist natürlich das alte Bahnhofsgelände; das habe ich gleich wiedererkannt“, sagte er am Telefon. Insgesamt wohne er 46 Jahre in Hückeswagen. Mit einem kleinen Abstecher nach Lennep. „Uns hat es aber immer wieder in die Schloss-Stadt gezogen“, sagte Rauer, der zum ersten Mal beim historischen Foto miträtselte.

Auch für Erich Mock birgt das Foto kein Geheimnis. Den Hückeswagener bindet als langjähriger Vorsitzender des Luftsportclubs Wipperfürth-Neye ohnehin eine besondere Beziehung zur Nachbarstadt. Die gibt es aber schon seit seiner Schulzeit. Mock wohnte als ehemaliger Wipperfürther von 1961 bis 1964 in der Neyesiedlung, fuhr aber täglich mit dem Zug nach Hückeswagen, weil er in der genannten Zeit eine Ausbildung bei der Firma Klingelnberg absolvierte.

Er kannte den Bahnhof also ziemlich genau, weil er täglich den Zug nutzte. Er erinnert sich noch gut an eine Begebenheit in der Wipperfürther Berufsschule. „Einmal hatte ich die Hausgaben (angeblich) vergessen, und der damalige Berufsschullehrer schickte mich nach mit Angabe der nächsten Abfahrtzeit des Zuges nach Hause, um die Aufgaben abzuholen“, berichtet Mock. Er weiß auch, dass sich im Bahnhofsgebäude die Gaststätte Schwung befand.

Schulerinnerungen hatte auch der langjährige Leiter des Chores Modern Generation, Ingo Hess, als er das Foto vom alten Bahnhof sah, der im Jahr 2000 abgerissen worden ist. 1981 wechselte er von der Hückeswagener Realschule zur Höheren Handelsschule nach Wipperfürth und nutzte täglich den Schienenbus, der damals verkehrte. „Es gab zwar auch den Bus“, sagte Hess am Telefon, „aber im Schienenbus konnte man viel besser die Hausaufgaben abschreiben als im ruckelnden Linienbus.“

Ein sehr schwieriges Rätsel erwartet unsere Leser über die Weihnachtstage. Welche damals noch unbebaute Straße zeigt das obige Foto mit den zugeschneiten Fahrzeugen? Wegen der Feiertage erscheint die Auflösung erst Donnerstag, 27. Dezember.