Als Schülerstreiche noch eine echte Mutprobe waren

Zum Schulstart erinnern sich Radevormwalder, wie sie früher ihre Lehrer auf gewitzte Weise zur Weißglut brachten.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. In dieser Woche hat an den Schulen wieder der Unterricht begonnen – und für die i-Dötzchen der sogenannte „Ernst des Lebens“. Aber der hat auch seine lustigen Seiten, nämlich wenn Schüler ihren Lehrern Streiche spielen. Das ist ein immer wieder beliebtes Thema in Büchern und Filmen – wie in der unverwüstlichen „Feuerzangenbowle“. Und ohne Geschichten über Streiche während des Unterrichts oder auf Schulausflügen wären Klassentreffen nur halb so schön.

Hans-Joachim Harnischmacher, Radevormwalder Urgestein, kann sich an so einige Streiche aus seiner Schulzeit erinnern. Auf Anfrage unserer Redaktion berichtet er: „Biologielehrer Becker verpflichtete jeweils abwechselnd zwei Schüler dazu, Gewächse aus der Natur auf den Klassentisch zu legen. Der Lehrer nahm dann das einzelne Gewächs, um es vor den Schülern zu erläutern. Böse Schüler hatten nun einen Strauch mit Blüten eines fremden Strauches versehen. Der Lehrer stand vor einem Rätsel.“

Naturkundelehrer hat keinen Vogel

Auch sonst musste der Naturkundelehrer so einiges aushalten: Ein Schüler ließ aus dem Bestand der Schule einen ausgestopften Wiedehopf mitgehen. „Lehrer Becker hat wochenlang nach dem Vogel gesucht.“

Probate Mittel, um der Klasse Spaß und den Lehrern Verdruss zu bereiten, seien auch „Furzkissen und Niespulver“ gewesen. Zu dieser Zeit waren die Lehrer freilich noch streng und verstanden keinen Spaß, berichtet Harnischmacher. Heute wären Lehrer, die so hart mit den Schülern umgehen, nicht mehr tragbar.

Doch mit der autoritären Einstellung scheint auch der klassische Schülerstreich ausgestorben zu sein. Das zumindest vermutet Sandra Pahl, Leiterin der Sekundarschule in Radevormwald. Wirklich typische Streiche gebe es eigentlich kaum noch, sagt Pahl. „Manchmal wundere ich mich, dass die Schüler keine Ideen mehr haben“, gesteht sie.

Wenn die Rektorin ihr Gedächtnis durchforstet, fallen ihr eher Streiche ein, die Lehrer den Schülern gespielt haben. Und das kam so: Auf einer Klassenfahrt, wo Schüler erfahrungsgemäß nachts nicht immer in ihren Zimmern bleiben, hätten sich die Lehrer etwas einfallen lassen, um das heimliche Entweichen zu verhindern. „Wir haben leere Coladosen auf die Türklinken gestellt. Wenn die Schüler raus wollten, hat es furchtbar gescheppert.“ Der Schrecken dürfte den nächtlichen Wanderern in die Glieder gefahren sein. „Natürlich haben die Schüler sich auch mal revanchiert. Mit Zahnpasta auf der Türklinke.“

Und dennoch gebe es diese Art von Schülerjuxen, von denen Ältere noch immer gerne erzählen, heute kaum noch. Sandra Pahl vermutet, dass dies mit dem besseren Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern zu tun hat, das weniger von Angst und Frustration geprägt ist als früher. „Ich glaube, die Schüler haben heute nicht mehr das Gefühl, uns etwas heimzahlen zu müssen.“ Außerdem habe sich der Humor in den vergangenen Jahrzehnten geändert.

Es gibt freilich Schüleraktionen, über die niemand lachen kann. So geschehen vor zehn Jahren: An einem Remscheider Gymnasium hatten 19 Schüler aus Radevormwald eine Brandbombe gezündet. Es gab keine Verletzen, allerdings brach bei einigen Schülern Panik aus. Die Bombe war laut der Polizei illegal und wohl aus dem Ausland eingeschmuggelt worden.

+ Ein deutscher Klassiker: Heinz Rühmann als Schüler Pfeiffer in „Die Feuerzangenbowle“ – da gab es noch Streiche satt. © ARD degeto/Archiv

Als Kontrast hier noch eine harmlose Geschichte, die Sandra Pahl von einer Klassenfahrt berichtet: „Wir waren mit der Jahrgangsstufe 8 nach Holland gefahren. Die Jungs waren in Zimmern untergebracht, die jeweils eine ganz kleine Toilette hatten.“ Einige Schüler kamen auf die Idee, den anderen eins auszuwischen, indem sie stille Örtchen mit gestapelten Stühlen unbenutzbar machten.

+ Sandra Pahl ist Leiterin der Sekundarschule. © Moll, Jürgen (jumo)

Doch dann, berichtet Pahl, sei einer der Jungen zu ihr gekommen und habe kleinlaut erklärt: „Die Stühle haben sich in der Toilette eingeschlossen.“ Was war passiert? Der Stuhlstapel war umgekippt, dabei war von innen der Schließmechanismus betätigt worden.