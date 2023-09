Alles strahlt bei diesem Altstadtfest 2023

Bei Kaiserwetter feierten am Wochenende Hückeswagener und viele Gäste

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Der Sommer hat sich am Wochenende noch einmal so richtig viel Mühe gegeben. Der Himmel war blau, die Sonne strahlte auf Hückeswagen und das Fest der Feste herunter.

Schon am Samstagvormittag waren die Islandstraße und die Marktstraße Hückeswagen bis zum Schloss mit Trödelständen und anderen Angeboten gefüllt. Auch der klassische Abend am Freitag, der für viele Hückeswagener die Ouvertüre zum Altstadtfest darstellte, war schon gut besucht. Tobias Bosbach von der Kolpingsfamilie hatte Standdienst. „Doch, es war eine ganze Menge los, aber die Stimmung war sehr angenehm.“ Wie es sich für ein Altstadtfest eben gehört.

Buden stehen etwas luftiger als früher

Am Samstag erwachte das Fest dann am Vormittag zu neuem Leben, am Mittag wurde es mit dem Bühnenprogramm offiziell eröffnet. Beim ersten Flanieren über Island- und Marktstraße fiel direkt auf, dass sich der Trend der Vorjahre fortsetzte. Buden und Trödelstände standen luftiger, mehr Freiraum war zwischen ihnen. Zwar war das Vorwärtskommen gerade an den Nachmittagen dadurch leichter, doch der Charme früherer Tage, als man unfreiwilligen Körperkontakt mit dem Vordermann oder der Vorderfrau hatte, fehlte ein wenig. Vorteil: Man konnte sich gemütlich von der Bahnhofsstraße bis zum Schloss treiben lassen.

Am Schloss spielte sich dann auch ein großer Teil des Programms ab. Seien es die Ratsbläser, die mit „Tröt und Trumm“ für Stimmung sorgten oder die Stadtverwaltung samt Bürgermeister Dietmar Persian, die zum Festauftakt eine Runde Freibier unter die Besucher brachte. Es war ein gemütliches Fest, das fand auch Andreas Kölsch. „Ich finde es ein bisschen schade, dass es in diesem Jahr kein Schnaff-Bier der Wasserfuhr-Brüder gibt. Aber schon der Freitag war sehr angenehm, es war viel los, aber es war auch eine sehr friedliche und schöne Stimmung“, sagte er. Die Stimmen, die sagten „früher war alles besser“, seien deutlich leiser geworden.

+ Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte die Schlossstadt ihr Altstadtfest. In den Straßen war viel los. © Jürgen Moll

„Gerade das Nadelöhr an der Kurve hinter der Pauluskirche ist jetzt deutlich freier, mich stört das nicht“, sagte er, ehe er seiner Frau Anja als Teil des Müllorchesters der Stadtverwaltung zuhörte.

Das Altstadtfest war immer schon das Fest der Vereine für die Hückeswagener. Dementsprechend wichtig war der Aufzug der Vereine über die Islandstraße zum Schloss am Samstagmittag. Mehr oder minder schwitzend bewegten sich Kolpingsfamilie, TBH, ATV oder die Schützen mit Bürgermeister Dietmar Persian sowie seine Amtskolleginnen aus Wipperfürth und Wermelskirchen die von vielen Menschen gesäumte Islandstraße hoch. Und dann war der „Treffpunkt Hückeswagen“ endlich eröffnet. Auch jenseits der Hauptstrecke konnten Trödelfreunde fündig werden. Etwa an der Bongardstraße, die zwar weniger stark frequentiert war, wo sich dafür aber auch wieder einmal die Schönheit der Altstadtgassen bewundern ließen.

Der Sonntag war dann der zweite Strahletag. Das Bühnenprogramm begann am Morgen mit den Chören, ehe am Nachmittag die Stunde der Sportvereine einen Einblick in deren Angebote verschaffte. Vor allem aber war es ein weiterer gemütlicher Tag in der Altstadt. Kommentare, wie dieser eines kleinen Jungen an seinem Trödelstand, konnten als symptomatisch für diese sehr gelungene Ausgabe des Hückeswagener Traditionsfests bewertet werden: „Ich habe schon eine ganze Menge verkauft, die Leute sind alle so gut gelaunt und es macht einfach nur Spaß hier.“

Hintergrund

Ursprung: Das Hückeswagener Traditionsfest hat seinen Ursprung in den klammen Kassen der Vereine der Schloss-Stadt. 1976 hatte man die Idee, dieser Tatsache mit einem Stadtfest entgegenzuwirken. In den vergangenen fast 50 Jahren hat sich das Fest zu einem festen Termin für alle Hückeswagener und viele Gäste von außerhalb entwickelt.

Termin: Das Altstadtfest findet in der Regel am zweiten Wochenende im September statt und dauert von Freitagabend bis Sonntagabend.