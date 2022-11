Offener Adventskalender bietet Aktionen hinter jedem Türchen

Am 30. November geht es los.

Hückeswagen. Auch wenn es noch nicht Dezember ist, werden beim Offenen Adventskalender für Hückeswagen, den die Fachstelle Sucht der Diakonie organisiert, die ersten Türchen geöffnet. So ist für Mittwoch, 30. November, das Moonlight-Intrumentenschnuppern im Kultur-Haus Zach vorgesehen (im Flyer ist als Veranstaltungsort fälschlicherweise das Altenzentrum Johannesstift angegeben). Ab 19 Uhr können Erwachsenen, die erstmals oder wieder ein Instrument erlernen wollen, ein solches kennenlernen und ausprobieren.

Mit einer Lesung von Bürgermeister Dietmar Persian im Heimatmuseum geht es am Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr, weiter. Die musikalische Begleitung kommt von der Irish-Folk-Gruppe No. 4 Mill Street. Für Freitag, 2. Dezember, ist das Adventskonzert der Musikschule im Heimatmuseum geplant, bei dem sich die Schüler vorstellen. Beginn ist um 18 Uhr im Heimatmuseum; der Eintritt ist kostenfrei. Und beim Friedensgebet am Sonntag, 4. Dezember, in der Friedenskapelle Voßhagen gibt es Musik von der Gruppe „Sinnfonia“.

Bis zum 23. Dezember gibt es eine Reihe weitere Aktionen im Rahmen des Offenen Adventskalenders. Weitere Informationen gibt es in den Flyern, die überall in der Stadt ausliegen. büba