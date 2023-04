Akkordeon und Geige harmonieren

Duo Patratas kam im Haus Zach gut an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist eine eher selten zu hörende Kombination, die das Duo Patratas aus dem Münsterland am Samstagabend ins recht gut besuchte Kultur-Haus Zach mitgebracht hat. Die Geige von Barbara Kranz trifft auf das Akkordeon von Steffi Budde – die beiden Musikerinnen spielen in dieser Konstellation aber schon seit bald 30 Jahren zusammen. Und schaffen es, beide Instrumente wie füreinander geschaffen klingen zu lassen.

Nach einem kurzen, klassisch angehauchten, ersten Stück, bestehend aus zwei Tänzen, haben die beiden Musikerinnen direkt beim nächsten Song, bei dem das Volkslied „Wenn ich ein Vöglein wär“ eine wichtige Rolle spielt, das Publikum für sich gewonnen. Zumindest gemessen an der Dauer des Applauses, der sich an die humorvollen Schlussakkorde anschließt.

Was aber sofort klar ist – diese so ungewöhnlich anmutende Kombination der Instrumente, sie funktioniert prima. Der rhythmische, leicht traurige Klang des Akkordeons ergänzt sich mit dem ebenfalls etwas melancholischen Klang der Geige wunderbar. Und vor allem ist es das traumhafte Zusammenspiel der beiden Musikerinnen, das zu gefallen weiß.

Etwa im wohl bekanntesten Tango der Welt „La Cumparsita“, der mit dem „Radetzky-Marsch“ zum schmissigen Medley verknüpft wird. Apropos Medley: „Mia‘s Boot“ hat das Duo eine nicht minder pfiffige Kombination von ABBAs „Mamma Mia“ und dem „Yellow Submarine“ der Beatles genannt.

Es wird auch Filmmusik gespielt

Manchmal ist man sich gar nicht wirklich sicher, was für eine Art von Folk-Musik die beiden Musikerinnen da eigentlich spielen. Aber auch das ist gar nicht so wichtig. Denn man ist keineswegs orthodox, es wird auch Filmmusik gespielt – natürlich im Medley und bestehend aus so unsterblichen wie schönen Melodien wie „Der rosarote Panther“, „Indiana Jones“, dem unvergesslichen „Miss-Marple-Theme“, „Mission: Impossible“ oder „Der Pate“.