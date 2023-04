Ärger über Ausfall von Schulbuslinie 5

Wegen der Vollsperrung der L 101 werden Grundschüler mittags nicht bis Dreibäumen gebracht.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Vollsperrung der L 101 zwischen Habenichts und Dreibäumen ist zwar „nur“ auf Wermelskirchener Stadtgebiet, hat aber auch Einfluss auf den Schulbusverkehr in Hückeswagen. Denn seit dem Beginn der sechswöchigen Sanierungsarbeiten am Montag voriger Woche – dem ersten Tag nach den Osterferien – fährt die Schulbuslinie 5 die Ortschaft Dreibäumen mittags nicht mehr an. Morgens werden die Jungen und Mädchen jedoch abgeholt und zu den Grundschulen gebracht. Laut Schulamt der Stadt handelt es sich um etwa zehn Kinder aus den Bereichen Dreibäumen und Strucksfeld. Aufgrund dieser Situation hat sich ein Vater aus Dreibäumen an unsere Redaktion gewandt.

Seine Frau und er arbeiten im Schichtdienst und stehen nun vor einem großen Problem: „Wir müssen unser Kind mittags von der Schule abholen“, berichtete der Vater. Das sei organisatorisch schwierig. Er fragt, ob die Stadt Alternativen zur Schülerbeförderung, wie mittels Kleinbus oder Taxi, anbieten kann. Zudem ist er darüber verärgert, dass es seitens der Verwaltung keinerlei Informationen für die betroffenen Eltern gegeben habe. „Das haben wir am ersten Schultag von Eltern gehört, deren Kinder auf andere Schulen gehen“, berichtete der Anwohner.

Eine rechtzeitige Information über den vorläufigen Fahrplan der Schulbuslinie 5 lag jedoch vor, wie Claudia Paradies, Leiterin der Grundschule Wiehagen, auf Anfrage bestätigt. Die Stadtverwaltung hatte sie am letzten Ferienfreitag, 14. April, über die Einschränkungen während der Bauphase informiert. „Die Information habe ich dann mittags auf unsere Schulhomepage gesetzt“, versichert sie. Gleichzeitig habe sie die Information an die Schulpflegschaft weitergegeben mit der Bitte, sie per App Sdui an die Eltern weiterzuleiten. Diese Info ist bei dem Elternpaar aus Dreibäumen offenbar nicht angekommen.

Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales bei der Stadt, bestätigt, dass der Landesbetrieb Straßen die Verwaltung Anfang April über die Straßensperrung informiert hatte. „Wir haben dann umgehend Kontakt zur OVAG aufgenommen, und die hat alles Mögliche ausprobiert, wie der Schülerverkehr aus Dreibäumen aufrechterhalten bleiben kann“, sagt er. Das Ergebnis habe die Stadt leider erst am letzten Ferienfreitag erhalten, das dann aber umgehend an die Schulleitungen weitergegeben.

Morgens fahren die Busse der Linie 5 weiterhin: Zwei kommen von Dhünn und fahren die Haltestellen ab Scheideweg wie gewohnt an, einer kommt aus Durholzen und biegt an der Kreuzung in Dreibäumen von der L 80 nach links in Richtung Scheideweg ab. Mittags kann dieser Bus jedoch nicht eingesetzt werden, weil er in der engen Ortsdurchfahrt nicht drehen kann. Und offensichtlich kann er auch nicht nach rechts auf die L 80 Richtung Bergisch Born abbiegen.

Auf der Internetseite der Grundschule Wiehagen heißt es: „Die Haltestellen (...) Stoote, Strucksfeld, Dreibäumen auf der L 101 entfallen mittags aufgrund der Baustelle und mangels für Busse geeigneter alternativer Fahrtrouten.“ Die L 80 sei für den Busbetrieb in Richtung Dreibäumen ebenfalls nicht befahrbar. Auf Anfrage unserer Redaktion bei der OVAG hieß es dazu: „Aufgrund betrieblicher Hintergründe können wir nichts anderes machen.“

Das gilt offenbar auch für den Einsatz von Kleinbussen: Solche seien ad hoc nicht verfügbar, war die Aussage eines OVAG-Mitarbeiters. Das Elternpaar aus Dreibäumen wünscht sich daher nun, dass die Stadt Alternativen zur Schülerbeförderung anbietet, etwa in Form von Kleinbussen oder Taxen. Dazu teilt das Schulamt mit: „Aufgrund der wenigen Vorlaufzeit sowie der Meldung zur relativ kurzen Bauzeit des Streckenabschnittes hat die Stadt leider nicht die zeitlichen und personellen Kapazitäten und auch keinen Kleinbus, der für einen stadteigenen Transport zur Verfügung stünde.“ Dessen Einrichtung würde zudem die Kosten einer Wegstrecken-Entschädigung überschreiten.

Bei einem Anruf im Schulamt in der vorigen Woche war dem Vater mitgeteilt worden, dass „die Schulbeförderung den Erziehungsberechtigten obliegt“. Das bestätigt Stehl: „Die Stadt hat laut Schülerfahrkostenverordnung des Landes in der Tat keine Pflicht zur Schülerbeförderung, sie bietet sie aber an.“

Auch bestehe kein Rechtsanspruch auf die Sicherstellung des mittäglichen Schülertransports nach Dreibäumen. Stehl appelliert jedoch an alle betroffenen Eltern, sich bei der Verwaltung zu melden und einen Fahrtkostenzuschuss zu beantragen.

Sperrung

Bauarbeiten: Am 17. April hat der letzte Bauabschnitt der Sanierung der L 101 auf Wermelskirchener Gebiet zwischen Stumpf und Dreibäumen begonnen. Die Arbeiten starteten in Habenichts und werden in mehreren Abschnitten bis Dreibäumen fortgesetzt.

Gesamtdauer: Voraussichtlich sechs Wochen bis Ende Mai.

Schülertransport: Die Grundschule Wiehagen bittet um die Bildung von Fahrgemeinschaften.