Adventsbasar bietet echte Handarbeiten

Adventsmarkt

+ © Valeria Schulte-Niermann Die Arbeit eines ganzen Jahres in Form wurde auf dem Adventsbasar ausgestellt und verkauft. © Valeria Schulte-Niermann

Das evangelische Altenzentrum Johannesstift lockte Samstag und Sonntag viele Besucher an.

Von Valeria Schulte-Niermann

Nahezu alles, was in Handarbeit angefertigt werden kann, gab es am Wochenende im evangelischen Altenzentrum Johannesstift zu bestaunen. Die Senioren des ehrenamtlichen Freundeskreises hatten vor allem in ihrer Freizeit keine Mühen gescheut und mit oftmals selbst gekauften Materialien großartige Handarbeiten gefertigt. Ihre Stickereien, Kissen, Adventskränze und weitere Dekorationsartikel verkauften sie auf dem Adventsbasar, der auch in diesem Jahr wieder durch einen kleinen Weihnachtsmarkt im Sinnesgarten ergänzt wurde.

Besonders gestrickte Strümpfe aus Schurwolle waren beliebt. Wer sein Glück versuchen und dabei etwas Gutes tun wollte, konnte sich für einen Euro ein Tombola-Los kaufen. Die ehemalige Organisatorin des Adventsbasars, Sibylle Rautenbach, betreute die Ausgabe der 350 Gewinne und Trostpreise. Diese bestanden aus Spenden von verschiedenen Geschäften, wie zum Beispiel Apotheken oder Metzgereien, aber auch Freunden des Johannesstifts. Das eingenommene Geld kommt dem Stift zugute – das heißt dem Altenzentrum und der Kindertagesstätte „Gerda Franke“. So wurde zum Beispiel schon eine Wasserlandschaft für die Kinder finanziert.

Einen Raum weiter konnten im Johannesstift noch weitere Basteleien bestaunt werden. Die Arbeit eines ganzen Jahres in Form von Engeln, Bärchen und Blumen wurde hier zum Verkauf ausgestellt. Edelgard Prinz zum Beispiel präsentierte ihre handgeformten Figuren aus Ton und Nadelfilz. Wen das Thema „Upcycling“ interessiert, wurde auch fündig. Dabei werden nutzlose Stoffe in Neues umgewandelt, so dass Taschen oder Schürzen entstehen. Eine Reise in die Vergangenheit trat man an einem anderen Stand an. Wer noch nie ein Spinnrad in Aktion gesehen hat, konnte das hier erleben. Karin und Janina Dünner von „Bergische Woll-Taten“ brachten gewaschene Rohwolle von bergischen Schafen mit und spannen sie vor Ort zu Wollknäuel. „Das Wolle-Verarbeiten finde ich sehr schön. Es entspannt mich“, sagte Janina.

HÜTTENZAUBER WEIHNACHTSMARKT Wer zum alljährlichen Adventsbasar und drittem Weihnachtsmarkt des Johannesstifts dieses Mal nicht kommen konnte, kann sich auf dem Hückeswagener Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ umschauen. Auch dort sind viele kreative Handarbeiten zum Verkauf ausgestellt. Der „Hüttenzauber“ findet vom 7. bis 9. Dezember statt.

Die natürliche Farbe der Wolle belassen sie bei und finden, dass die Wolle so schon eine breite Farbenvielfalt zeigt. Man findet die beiden immer wieder auf Mittelaltermärkten. Auf neue Ideen kommen die kreativen Frauen und Männer mit Hilfe von Magazinen oder Internet-Tutorials, in denen spezielle Arbeitsschritte genau erklärt werden. Hier „holt man sich eine Idee und macht selber sein Ding daraus“, erklärte eine der Standbesitzerinnen.

Marmeladen in ausgefallenen Geschmacksrichtungen

Das kreative Hobby betreiben die Aussteller mit Leidenschaft und „können gar nicht mehr ohne“, wie Andrea Rosowski von „Perlenwolke“ sagte. Sie hat sich ganz dem Schmuck verschrieben und verkaufte Halsketten und Ohrringe aus Süßwasserperlen. Neben all den kreativen Produkten kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Auf dem Adventsbasar konnten selbst gemachter Holundersaft und Eierlikör gekauft werden, während auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und Punsch für eine warme Kehle sorgten. Zur Sättigung gab es die obligatorischen Brat- und Currywürste sowie geräucherte Forelle, Grünkohl- und Erbsensuppe. Für etwas Süßes danach konnte Marmelade in Hülle und Fülle gekauft werden. Auch in ausgefallenen Geschmacksrichtungen wie Glühwein, Apfel-Zwiebel und Bratapfel. Oder man spendierte sich eine Tüte Popcorn. Das Essen und Stöbern wurde zeitweise auch musikalisch untermalt. Mit den Musikfreunden Grunewald und dem Kinderchor konnten sich die Besucher gemütlich auf Weihnachten einstimmen.