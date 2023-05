ADFC: Radler erkunden öffentliche Kunst

Am Weberdenkmal an der Islandstraße endete die besondere Tour des ADFC Hückeswagen.

Alfons Herweg nahm 18 Teilnehmer zu besonderer Tour mit.

Oberbergischer Kreis. Oft fahren Menschen mit Auto, Bus oder Bahn an öffentlich zugänglichen Kunstwerken vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Das Buch des Kreises „Kunst im öffentlichen Raum“ inspirierte Alfons Herweg, Sprecher der hiesigen Abteilung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), zu der Idee, sich die Kunst am Wegesrand einfach zu erradeln. „Eine Bekannte von uns hat das Buch designt, und so habe ich einfach mal ein paar Punkte rausgegriffen und zu einer Tour zusammengestellt“, berichtete Herweg. Herausgekommen war eine fünfstündige Radtour über 50 Kilometer durch Hückeswagen, Rade und Wipperfürth.

Am Sonntag machten sich 18 Teilnehmer auf ihren Rädern vom Etapler Platz aus auf die Suche nach Kunst im öffentlichen Raum. Selbst Gäste aus Wülfrath waren angereist, weil sie die Kombination aus Radtour und Kunstführung für spannend erachteten. „In Verbindung mit einem besonderen Thema lassen sich die Menschen gerne locken“, sagte Herweg, der eine Woche vor der Tour per Zufall den Hückeswagener Künstler Bernhard Guski traf und ihn fragte, ob er bereit sei, in Voßhagen etwas über seine Kunst zu erzählen. „Er hat sofort zugesagt und dafür sogar seinen Urlaub verschoben.“

Bernhard Guski berichtete den Radlern über seine Kunst

Zunächst betrachteten die Teilnehmer die Installation „Licht“ an der Wupper-Vorsperre, ehe sie Guski besuchten. An der Friedensstele und in der Kapelle berichtete der über seine Kunst. „Es ist doch immer etwas Besonderes, wenn ein Künstler selbst vor Ort ist und nicht nur der Tourenleiter erzählt“, sagte Herweg. Von Voßhagen ging es nach Rade in den Parc de Châteaubriant, wo die beiden Basaltstelen „Doalog“ in Augenschein genommen wurden sowie ein weiteres Kunstwerk an der Martini-Kirche. Vorbei an der Bever fuhren die Radler nach Wipperfürth und entdeckten am Hausmann-Platz eine Skulptur, an deren Künstler sich zwei Wipperfürther Teilnehmerinnen erinnerten. „Der Dialog untereinander über die Kunst sorgte für einen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer“, berichtete Herweg.

Am Kölner Torplatz erkundeten die Radler schließlich noch den Bürgerbrunnen, um dann bei ihrer Rückkehr am Weberdenkmal an der Islandstraße zu enden und noch etwas über die Tuchmacherindustrie zu erfahren. rue