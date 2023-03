ADFC hofft auf Geld von Leader

Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt.

In der aktuellen Bewerbungsrunde der „Leader“-Region Bergisches Wasserland, die Oberberg und Rhein-Berg umfasst, bewarben sich 17 Akteure um eine Förderung. Darunter ist auch einer aus Hückeswagen: Der ADFC-Ortsverein plant für seine 2022 eingerichtete Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, professionelles Werkzeug anzuschaffen.

„Bislang haben wir die Reparaturen immer mit eigenem Werkzeug vorgenommen“, sagt Alfons Herweg vom ADFC. „Aber wir wollen die Selbsthilfe-Werkstatt auf professionellere Füße stellen und uns dafür einen Werkzeugkoffer anschaffen.“ Etwa 1000 Euro hat der Fahrradclub beantragt. Sollte sein Wunsch förderungsfähig sein, müsste er 20 Prozent aus eigener Tasche bezahlen.

Herweg: „Unsere monatliche Selbsthilfe-Werkstatt soll keine Konkurrenz zu den kommerziellen Werkstätten sein.“ So sei er froh, dass es mit der Übernahme des Geschäfts am Bahnhofsplatz durch Radsport Nagel wieder einen Fahrradhändler in Hückeswagen gebe. Aber manche Geschäfte würden Reparaturen älterer oder nicht bei ihnen gekaufter Fahrräder nicht mehr annehmen, hat er festgestellt.

Die zweistündige Selbsthilfe-Werkstatt für Zweiräder des Fahrradclubs gibt es einmal monatlich in einer Halle des 3-Städte-Depots auf dem ehemaligen Bêché-Gelände, wobei aktuell mit den Reparaturen ausgesetzt wird. „Die Halle ist einfach noch zu kalt“, berichtet Herweg.

Wer mag, kann sein Fahrrad montagabends durchchecken lassen, gegebenenfalls werden kleinere Reparaturen vorgenommen. Dabei sollten die Radler aber in erster Linie selbst Hand anlegen – etwa bei einem Platten oder Problemen mit Schaltung und Kette. Die Techniker des ADFC geben Tipps und helfen bei schwierigen Fällen. Voraussichtlich ab Mai wird die ehrenamtliche Arbeit wieder aufgenommen. Zuvor könnte es womöglich noch einen Workshop zur „Pannenhilfe für unterwegs“ geben, kündigt Herweg an.

Der Vorstand des Vereins „Bergisches Wasserland“ wird am 15. März die eingereichten Kleinprojekte bewerten. -büba-