Für 72 Realschüler endet eine aufregende Reise

Zeugnisübergabe für drei Abschlussklassen an der Hückeswagener Realschule. Die launischen Reden beinhalteten Lob und Kritik.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Nicht nur Unterrichtsinhalte wurde den 72 Zehntklässlern der Realschule gelehrt, die nun ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekamen. Auch innere Werte wurden ihnen vermittelt, was am Selbstbewusstsein der Schüler und den launischen Reden deutlich spürbar war.

Die Zeugnisausgabe fand im feierlichen Rahmen im Innenhof der Realschule statt. Die Reden der Klassenlehrer Katharina Gerding (10a), Thomas Wientzek (10b) und Manuela Horst (10c) waren zum Teil humorvoll und ergreifend, mitunter aber auch tadelnd. Doch auch die Klassensprecher feuerten kleine Pfeilspitzen in Richtung der Lehrer und bemängelten deren Unterrichtsmethoden. „Ob wir von dem Gelernten je etwas brauchen werden? Wir glauben nicht“, sagten die Sprecher der Klasse 10b.

In Kleingruppen betraten die Schüler zu Liedern wie „Highway to hell“ die Bühne, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Mit Blick auf die Noten entfuhr einigen Abschlussschülerinnen sogar ein lauter Freudenschrei. Es war der Lohn für die mindestens sechsjährige Lernphase an der Realschule. Die Schulleitung war sichtlich stolz auf den Jahrgang. „Die Erfolgsquote ist überdurchschnittlich gut“, sagte Konrektor Murat Arslan und zog einen Vergleich zu seiner derzeitigen Heimatstadt Köln.

Knapp 50 Prozent der Absolventen qualifizierte sich für das Gymnasium

96 Prozent des Abschlussjahrgangs verlassen die Schule mit der Fachoberschulreife, davon die Hälfte mit der Qualifikation für das Gymnasium. Sechs Prozent erreichten den Erweiterten Ersten Schulabschluss. „Es war eine aufregende Reise voller Höhen und Tiefen“, sagte Schulleiterin Birgit Sköries. Sie hob besonders das Schulkonzert im Mai hervor, bei dem die Schüler ihre Herzen und Seelen in den Auftritt gesteckt hätten. „Es spiegelt die Herausforderung während der Schulzeit wider, an denen Ihr gewachsen sei.“

Nicht zu vergessen sei, dass die Corona-Pandemie einen Teil des Schullebens mit Maskenpflicht, Quarantäne und Distanzunterricht geprägt habe. „Ihr habt bewiesen, dass Ihr Euch anpassen könnt. Eure Generation ist flexibel und widerstandsfähig“, betonte Sköries.

Ein zusätzliches Geschenk erhielten die Klassenbesten: Pia Burghoff (10b) erreichte einen Notendurchschnitt von 1,4, Gerrit Schellenberg (10c) die Note 1,6 und Hanna Stefer (10a) eine 1,8.

Auch an Übermut und Schwierigkeiten wurde erinnert – Der Jahrgang wuchs daran aber zusammen

Auf der mit Blumen geschmückten Innenhof-Bühne war ein großes Bild des Brandenburger Tors aufgestellt, da die Abschlussfahrt aller drei Klassen nach Berlin gegangen war. Diese Reise war den Schülern und Lehrern in ganz besonderer Erinnerung geblieben. Und das nicht nur, weil der nächtliche Übermut einiger Schüler einen Blaulicht-Einsatz nach sich gezogen hatte. „Unser Jahrgang ist in diesen Tagen ein großes Team geworden“, betonten die Klassensprecher der 10b.

Lehrerin Manuela Horst definierte „Team“ als eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und ein gemeinsames Ziel hat, das für alle erreichbar und erstrebenswert ist. „Ihr seid Persönlichkeiten geworden, die gelernt haben, sich gegenseitig wertzuschätzen. Eure große Verlässlichkeit – auch bei der Klassenfahrt nach Berlin – habe ich immer besonders geschätzt.“

Der Dank der Lehrer ging auch an die Eltern, die es besonders während der Pandemie geschafft hätten, ihre Kinder immer wieder dazu zu motivieren, am Ball zu bleiben. Klassenlehrerin Katharina Gerding äußerte sich überzeugt, dass ihre Schüler den Absprung von der Schule in den neuen Lebensabschnitt meistern werden. „Wir schubsen Euch heute vom Kissen, aber ich bin sicher, jeder wird es schaffen.“ Für die Schüler sei der Spaß manchmal wichtiger gewesen, als der Unterrichtsstoff, wie die Klassensprecher anmerkten. „Wir werden mit diesen Erinnerungen in die Welt hinausgehen und sie erobern“, kündigten sie an.

Vor der Zeugnisübergabe hatte es am Mittag einen Gottesdienst in der Pauluskirche gegeben. Für die anschließende Abschlussfeier (ohne Eltern) hatten die Schüler die Alte Drahtzieherei in Wipperfürth gemietet.

Sie haben den Abschluss in der Tasche

Klasse 10a: Alexander Alerborn, Aurelia Bandiera, Luca Maximilian Binse, Sophie Bonkowski, Michael Brügger, Mats Dankwardt, Semi Ergin, Adrian Föll, Shannon Fromme, Roman Gergenrejder, Nick Gollembusch, Jannik Hager, Nico Jendryasek, Bianca-Hope Keya, Bennet Knorr, David Marcel Kubik, Ilyas Lieth, Kenneth Lohmeyer, Melissa Paul, Sophie Schnabel, Celine Schreiner, Lilly Schulte, Carolin Stefer, Hannah Stefer, Anna-Lena van Buer, Len Witkowski, Noah Zarzecki.

Klasse 10b: Noah Alberti, Lea Becker, Sophie Böcker, Pia Burghoff, Léetice Lisa Flitsch, Malena Frank, Tetje Fröhlich, Max Gerke, Merlin Höller, Leni Jäger, Magdalena Jänisch, Maximiliane Jänisch, Lennox Kastner, Jamie Lambeck, Dennis Loyda, Jim Samuel Mohncke, Belana Möller, Anastasia Neumann, Alicia-Beatrice Simion, Eric Wübbeling.

Klasse 10c: Julien Bramekamp, Aylin Bullach, Alina di Rosa, Somadina Ekeba, Lino Fischer, Vincent Frey, Devin Fröhlich, Gina Ginzel, Lina Marie Hager, Emily Knoll, Lydia Meinel, Robin Reichelt, Emma Richter, Mariella Rotthoff, Moritz Schäfer, Gerrit Schellenberg, Lukas Schmitz, Daniel Selbach, Sascha Stockhausen, Albert Suleymanov, Jonathan Uloth, Konstantin Uloth, Mika Volke, Sarah vom Dorp, Zoe Weber.