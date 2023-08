Abnehmtrends: Mittel kaum verfügbar

Auch in Radevormwald sind gehypte Medikamente derzeit gefragt – Sie sollen bei Fettleibigkeit Wunder wirken.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Viele Übergewichtige, die bislang vergeblich versucht haben, ihre Kilos deutlich zu reduzieren, hoffen auf ein neues Präparat, das nun auch in Deutschland zugelassen ist. Wegovy heißt das Medikament, entwickelt wurde es von einem dänischen Pharma-Unternehmen und war bislang in einigen skandinavischen Ländern und den USA erhältlich. In Amerika sorgte das Mittel rasch für Furore, zumal Prominente wie Elon Musk oder Kim Kardashian es angeblich nutzen sollen, um ihre Pfunde unter Kontrolle zu halten.

Das klingt, als handle es sich um ein Lifestyle-Medikament, wie sie alle paar Jahre Schlagzeilen machen. Christina Dargel, Inhaberin der Wupper-Apotheke in Radevormwald, betont jedoch, dass Wegovy ein ernsthaftes Präparat für Menschen mit Diabetes und Fettleibigkeit (Adipositas) ist. Beides verursacht oft ernsthafte Folgekrankheiten. „Entscheidend ist, ob der Arzt einen Grund sieht, um das Mittel zu verschreiben“, sagt die Apothekerin.

Es habe in der Wupper-Apotheke schon eine Anfrage für Wegovy gegeben, allerdings sei das Medikament aktuell nicht lieferbar – genau wie Ozempic, ebenfalls ein Mittel, das in den vergangenen Jahren vielfach gegen Adipositas eingenommen wurde, obwohl es in erster Linie für die Behandlung von Diabetes gedacht ist.

Cathrin Schmitz, Inhaberin der Löwen-Apotheke in der Radevormwalder Innenstadt, stellt klar, dass Wegovy kein Mittel ist, um mal rasch vor dem Urlaub die Bikini-Figur zu erreichen. „Es macht Sinn, dieses Medikament zu verschreiben, wenn ein Adipositas-Patient mit den herkömmlichen Methoden keinen Erfolg beim Abnehmen hat“, erläutert die Apothekerin. „Das kann der Fall sein, wenn es Probleme mit dem Stoffwechsel, genauer gesagt, mit der Zuckerverwertung gibt.“ Wird Wegovy vom Arzt als Kassenrezept verschrieben, kostet es die übliche Rezeptgebühr.

Gespritzt wird das Präparat mit einem Fertigpen, der Ähnlichkeit mit einem Filzmarker hat – einmal pro Woche am Bauch, Oberschenkel oder Oberarm.

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten brachten Pharma-Unternehmen Mittel auf den Markt, die einen Durchbruch bei der Behandlung von Fettleibigkeit versprachen. Orlistat wurde 1998 in Deutschland zugelassen. Diese und vergleichbare Tabletten blockieren fettspaltende Enzyme im Darm und sorgen dafür, das ein Teil des Fetts nicht vom Körper genutzt und ausgeschieden wird. Leider stellten die Patienten fest, dass heftige Fett-Durchfälle die Folge sein können – das trübte die anfängliche Euphorie. Auch bei Wegovy seien Nebenwirkungen möglich, betont Cathrin Schmitz: „Es kann zu Übelkeit und Erbrechen führen.“

Dr. Ralph Bültmann, Inhaber der Bergischen und der Fuchs-Apotheke in Radevormwald, berichtet: „Ich hatte mich erkundigt: Wegovy ist zwar seit zwei Wochen zugelassen, aber aktuell nicht lieferbar.“ Anfragen dafür gebe es in der Bergischen und der Fuchs-Apotheke bislang nur wenige. In den vergangenen Monaten sei eher Ozempic gefragt gewesen, eine Spritze, die den gleichen Wirkstoff enthält. „Dieses Mittel ist auch für schwerere Fälle von Adipositas zugelassen, allerdings wurde es dann in den sozialen Medien so gehypt, dass es nun knapp geworden ist, was für Diabetiker ein Problem darstellt. Zumindest müssen die Betroffenen mit Wartezeiten rechnen“, berichtet der Apotheker.

Verspricht Wegovy eine langanhaltende Wirkung?

Es stimme zweifellos, dass Wegovy bei der Gewichtsreduktion eindrucksvolle Wirkungen erzielen könne. „Aktuell ist es dafür das mit Abstand beste Mittel“, lautet Ralph Bültmanns Einschätzung.

Allerdings sollte man auch von Wegovy keine Wunder erwarten. Denn das Medikament habe keine nachhaltige Wirkung auf die eigentliche Adipositas-Problematik: „Sobald Sie die Spritze absetzen, nehmen Sie wieder zu.“

Wirkstoff

Der Wirkstoff in Wegovy ist Semaglutid. Es ahmt die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 nach. Dadurch wird dem Gehirn ein Sättigungsgefühl signalisiert. Gedacht ist das neue Präparat hauptsächlich für Erwachsene mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30. Hersteller des Präparats ist der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk.