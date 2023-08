Abhebungen sollen die meiste Zeit möglich sein

Die Geschäftsstelle am Kreisel in Radevormwald: Die Filialen sollen nach der Fusion weiter Bestand haben.

Ab Sonntag steht die technische Fusion der Sparkassen Radevormwald-Hückeswagen und der Kreissparkasse Köln.

Hückeswagen/Radevormwald. An diesem Wochenende geht’s „ans Eingemachte“ – bis Sonntag, 20. August, steht die technische Fusion der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und der Kreissparkasse Köln (KSK) an.

„Die beiden Sparkassen haben in den letzten Monaten umfängliche Vorbereitungen getroffen, damit dieser Prozess für die Kundinnen und Kunden so wenig wie möglich spürbar ist“, teilte Michael Schwarz von der Pressestelle der KSK mit. Dabei seien die wichtigsten Funktionen das Bezahlen mit der Karte und das Geldabheben am Automaten. „Wir gehen davon aus, dass ein großer Teil dieser Vorgänge auch am Umstellungswochenende reibungslos funktionieren wird“, versicherte er. Zeitweilige Einschränkungen könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden – mit Schwerpunkt am Samstag.

Wer eine Kreditkarte besitzt, kann diese durchgängig wie gewohnt nutzen, bestätigte Schwarz. Das Online-Banking und die Sparkassen-App sollten ab Sonntagabend wieder zur Verfügung stehen. büba

Mehr Nachrichten aus Radevormwald und Hückeswagen.