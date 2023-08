89-jähriger Autofahrer flüchtet nach Unfall - Gericht verhandelt

Ein Hückeswagener muss sich vor Gericht verantworten.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen/Wipperfürth. Es war ein bitterer Tag für einen alten Herrn aus Hückeswagen: Zum ersten Mal im Leben stand er als Angeklagter vor dem Strafrichter. Und in diesem Strafverfahren war er denn auch prompt mit der Frage konfrontiert, ob es womöglich sinnvoll wäre, den Führerschein abzugeben und sich nicht mehr hinters Lenkrad zu setzen.

„Ich fahre seit 70 Jahren – und genauso lange unfallfrei“, hatte der Mann noch zu Beginn des Prozesses selbstbewusst gesagt. Im Herbst feiert der Mann seinen 90. Geburtstag, wie offenbar wurde. Die Antwort des Richters: „Vielleicht ist es nun an der Zeit, darüber nachzudenken, ob 70 Jahre nicht genug sind. Die Leistungsfähigkeit nimmt im Alter ab, das ist bei jedem Menschen so. Und das kann zu ständiger Überforderung im Straßenverkehr führen.“

Das war im November passiert

Erkennbar überfordert war der Senior an einem Tag im November vorigen Jahres gewesen: Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses im benachbarten Wipperfürth hatte er nach einem Besuch beim Ohrenarzt seinen Pkw nicht mehr heil aus der Parklücke lenken können: Er stieß beim Ausparken gleich zwei andere auf dem Platz geparkte Autos an und fuhr danach nach Hause. Er sei aber auch davon ausgegangen, dass gar kein Schaden entstanden sei. Jedenfalls habe er die Handzeichen eines Passanten so gedeutet, dass er weiterfahren solle, sagte er nun im Verfahren aus. Wenig später sei er zu Hause aus allen Wolken gefallen, als Polizeibeamte an seiner Tür klingelten und ihn auf die Unfallflucht ansprachen, die ihm die Anklage jetzt in der Hauptverhandlung zur Last legte.

„Unabhängig von diesem Verfahren sollten Sie darüber nachdenken, auf Ihren Führerschein zu verzichten. Da müssen Sie ehrlich zu sich selber sein“, mahnte der Richter. Er bot an, das Strafverfahren ohne Auflage einzustellen, falls der Senior bereit sei, die Fahrerlaubnis abzugeben.

Mit diesem Gedanken konnte sich der 89-Jährige allerdings noch nicht anfreunden. Die Begründung: Er lebe abseits der Stadt im Außenbereich und brauche das Auto für alltägliche Besorgungen oder auch Arztbesuche. Ohne eigenes Auto und auch ohne Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sei er in seiner Mobilität und Eigenständigkeit zu stark eingeschränkt.

Der Richter sah auch dieses Problem, von dem viele ältere Menschen auf dem Land betroffen sind, und kam im Einvernehmen mit dem Staatsanwalt zu einer pragmatischen Lösung: Er stellte das Verfahren gegen den 89-Jährigen vorläufig mit der Auflage ein, dass der Senior an einem Mobilitätscheck der Dekra unter der Überschrift „Sicher fahren im Alter“ teilnimmt.

Dabei muss der alte Herr eine begleitete Fahrstunde absolvieren und sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Beides soll zeigen, ob er trotz seines hohen Alters noch fit genug ist, ein Auto sicher zu fahren. Am Ende steht eine Empfehlung der Dekra. Sollte sie negativ ausfallen, hat das keine unmittelbaren Folgen, der Führerschein wird in diesem Fall also nicht entzogen. Letztlich geht es darum, dass Autofahrer zu einer realistischen Selbsteinschätzung ihres Fahrvermögens kommen und daraus ihre Konsequenzen ziehen.

Innerhalb der nächsten drei Monate muss der 89-Jährige den Mobilitätscheck machen und dem Gericht die Teilnahmebestätigung vorlegen. Tut er das, wird das Strafverfahren gegen ihn wegen der Unfallflucht endgültig eingestellt.

Aus Sicht des Wipperfürther Strafrichters wäre es sinnvoll, wenn alle Kraftfahrer sich ab einer bestimmten Altersgrenze regelmäßig einem solchen Mobiltätscheck unterziehen müssten – im eigenen Interesse und in dem aller Verkehrsteilnehmer. Er bedauerte: „Leider kommt der Gesetzgeber da nicht aus den Hufen, obwohl es ein großer Beitrag zu mehr Sicherheit auf den Straßen wäre.“