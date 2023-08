750 Athleten schwitzen beim ATV-Triathlon

Bei der 38. Ausgabe der Traditionsveranstaltung herrschten beste Bedingungen. Auch lokale Starter schneiden toll ab.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Von einer sonst üblichen sonntäglichen Ruhe und Erhabenheit ist an diesem Sonntagmorgen an der Bever-Talsperre in Hückeswagen nun wirklich nichts zu spüren. Nicht nur, dass die zum Parkplatz umfunktionierte Wiese oberhalb der Zornigen Ameise bereits am frühen Morgen rappelvoll ist, schallt auch über das Wasser laute Musik, und immer wieder sind Anfeuerungsrufe und Applaus zu hören.

Die zahllosen Frauen und Männer, die einem mit oder ohne Fahrrad und entweder in Neoprenanzügen oder in anderer Funktionskleidung gekleidet, entgegenkommen, räumen die letzten Zweifel aus: Nach vier Jahren Pause, zunächst wegen der Corona-Pandemie und im Vorjahr wegen Organisationsschwierigkeiten, ist der ATV-Triathlon endlich wieder da!

Es ist der 38. Ausdauerwettkampf seit seiner Premiere vor 41 Jahren. Und das Schild mit der Aufschrift „Keine Nachmeldungen möglich“ an der Ausgabe der Startunterlagen nahe der DLRG-Wachstation macht deutlich: Die Athleten haben die Hückeswagener Traditionsveranstaltung keineswegs vergessen.

Viele Zuschauer feuern die Sportler lautstark an

„Ausgebucht“ heißt in diesem Jahr, dass 750 Athleten in den unterschiedlichen Startgruppen auf die Strecke gehen. Und das bei perfektem Wetter: Nach einer hartnäckigen Wolkendecke am frühen Morgen ist die Sonne herausgekommen, und deutlich wärmer geworden ist es auch. Insofern sind es ideale Startbedingungen, und auch die Zahl der Zuschauer ist groß, was das lautstarke Jubeln erklärt, wenn die Schwimmer an der DLRG-Wachstation ans Ufer kommen und zum Radwechselplatz auf dem oberhalb liegenden Parkplatz laufen. Dort reihen sich die Fahrräder auf den Ständern und warten auf ihren Einsatz.

Eines davon ist für Laurin Winters bestimmt, der mit seiner Freundin als Unterstützung aus Köln nach Hückeswagen gekommen ist. „Für mich ist es der erste Triathlon hier, ich kannte den tatsächlich noch nicht. Ein Arbeitskollege hat mir davon erzählt und gesagt, ich soll mitkommen“, erzählt er eine Stunde vor dem Start, während er sein Fahrrad noch einmal überprüft. Er komme eigentlich vom Laufen, habe verletzungsbedingt aber umschwenken müssen. „Ich bin kurz vor Corona zum Triathlon gekommen, das ist jetzt mein erst zweiter Triathlon“, erzählt Winters. Das Wetter sei ihm fast einen Tick zu warm.

„Aber es sind insgesamt schon wirklich gute Bedingungen. Das Wasser ist mit 19 Grad recht kühl, aber ich habe einen Neoprenanzug dabei, dann geht das auch.“ Das Fahrrad muss noch abgestellt werden, dann geht es zur Vorbesprechung – und kurz darauf zu seinem ersten Sprung in die Talsperre.

+ Die Erleichterung im Zieleinlauf war den Athleten nach den Strapazen des Triathlons deutlich anzusehen. © Wolfgang Weitzdörfer

Ebenfalls zum ersten Mal beim ATV-Triathlon dabei ist Chantal Gobrecht aus Ratingen. „Mein Mann startet im Ligabetrieb. Da habe ich dann gedacht, dass ich ja auch mitlaufen könnte“, sagt die junge Frau. Ihr gefällt vor allem die idyllische Lage der Sportstrecke rund um die Talsperre. „Ich war tatsächlich noch nie hier, aber das ist wirklich ganz besonders schön“, versichert sie.

Ihr erster Weg führt sie zur Ausgabestelle, wie das bei den meisten Sportlern der Fall sein dürfte. Chantal Gobrecht hat aber einen eigenen Laufchip, den sie für die Veranstaltung registriert hat. Wer so etwas nicht hat, bekommt vom ATV einen Leihchip gestellt, der nach dem Zieleinlauf wieder abgegeben werden muss.

Die dritte Station ist der Sportplatz an der Schnabelsmühle. Dort laufen am späteren Vormittag die ersten Athleten ein. Hier herrscht tatsächlich richtige Veranstaltungsatmosphäre – Stadionsprecher inklusive. Der begrüßt die Athleten, die sehr verschwitzt nach und nach über die Tartanbahn laufen. Wer noch eine Runde um die Vorsperre zu laufen hat, kann sich mit Wasserschwämmen, Bananen oder Melonen sowie Getränken versorgen lassen. Die übrigen, etwa die Teilnehmer des Volkstriathlons, können direkt ins Ziel abbiegen. Die Freude in ihren Gesichtern ist riesig, wenn sie den Zielbogen passieren.

Monika Lübbert beobachtet oberhalb des Sportplatzes das Geschehen. Die Hückeswagenerin freut sich, „dass endlich mal wieder was Großes in der Stadt los ist“. Beeindruckt ist sie besonders vom reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung. „Auch die Zusammenarbeit unter den Vereinen ist toll. Da greift eine Hand in die andere, da gibt es keine Kabbeleien“, sagt sie. Ihr Respekt vor der sportlichen Leistung der 750 Teilnehmer ist ebenfalls riesig: „Das ist großartig!“

+ Mit dem Rad ging es zunächst auf den Beverdamm und von dort Richtung Heide, Neye-Siedlung, Oberröttenscheid und Oberlangenberg. © Wolfgang Weitzdörfer

Ergebnisse

Volkstriathlon Männer: 1. Arne Leutzinger (Heidelberg), 2. Lukas Eggert (Year-Sport), 3. Janis Adamek (Hombruch), 16. Sascha Schmidt (ATV)

Frauen: 1. Jana Reiter (Mettmann), 2. Tina Rietzschel (Bonn), 3. Melanie Witzke (Köln), 22. Jutta Hüpper (ATV)

Altersklasse 55: 1. Britta Stelzer (Hückeswagen)

Internet: Alle Ergebnisse: www.atv-triathlon.de