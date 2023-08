70 Weißstörche machen Rast im Bergischen

Auf ihrem Flug in den Süden machten gut 70 Störche Rast in Hückeswagen, unter anderem in Eckenhausen (Foto), Herweg und auf dem Höchsten.

Außergewöhnliches Naturschauspiel in Hückeswagen: Vögel ließen sich auf Wiesen, Dächern und Telefonmasten nieder.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Auf der eher wenig frequentierten Zufahrt von der B 237 zwischen Linde und Herweg hinunter nach Eckenhausen ist am Montagmorgen recht viel los: Mehrere Zaungäste, ausgestattet mit Ferngläsern und Fotokameras mit großen Objektiven, haben sich hier versammelt, um etwas Ungewöhnliches zu beobachten: Auf den Wiesen auf beiden Seiten der schmalen Gemeindestraße haben sich Weißstörche niedergelassen.

Sit-in auf einem Hausdach in Eckenhausen. Die majestätischen Vögel wurden in verschiedenen Bereichen gesichtet.

„Die machen hier immer mal wieder Rast, so drei, vier Stück“, erzählt später Klaushelmuth Pütz, Anwohner von Herweg. „Aber in den 53 Jahren, die ich hier lebe, habe ich noch nie so viele auf einmal gesehen.“ Seit Sonntagnachmittag werden immer wieder Sichtungen in der Hückeswagener Facebook-Gruppe gepostet. Die majestätischen Vögel werden im Bereich Herweg / Funkenhausen / Linde gesichtet. Auf dem Höchsten, am Rande der Innenstadt, sitzen sie auf einigen Dächern, in Eckenhausen auf Telefonmasten.

„Für Mäusefresser sind das jetzt hervorragende Bedingungen.“

Thomas Stumpf ist Vorstandsmitglied des Rheinisch-Bergischen Naturschutzvereins (RBN) und einer der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen. Er weiß, warum die Störche sich ausgerechnet diese Wiesen im Norden der Schloss-Stadt ausgesucht haben. „Sie sind jetzt mit ihrem Brutgeschäft fertig“, berichtet der Diplom-Biologe auf Anfrage unserer Redaktion. Vom Niederrhein, Münsterland oder von Schleswig-Holstein aus haben sie sich in mehr oder weniger großen Gruppen auf die Reise in ihre Winterquartiere gemacht. „Wobei sie es jetzt nicht eilig haben, nach Afrika oder Spanien zu ziehen“, sagt Stumpf. Anders als im Frühjahr, wenn sie schnell ihre Brutplätze erreichen wollen, ließen sie sich jetzt Zeit und würden des öfteren eine Zwischenrast einlegen.

Ein Tier landet hier gerade auf einem Telefonmast.

Ob jetzt in Hückeswagen ein Baby-Boom einsetzt? Wohl eher nicht, denn dass der Storch die Kinder bringt, ist ja nun längst wissenschaftlich widerlegt. Vielmehr hat die 2,6 bis 4,4 Kilogramm schweren Vögel mit einer Flügelspannweite von bis zu zwei Metern etwas anderes auf Hückeswagens Wiesen angelockt: die Feldmäuse.

„Es ist interessant, dass im Raum Hückeswagen / Wipperfürth regelmäßig große Ansammlungen von Störchen zu beobachten sind. Mehr als sonst wo im Bergischen“, sagt Stumpf. Doch aufgrund der hiesigen Silagewirtschaft werde das Gras häufig gemäht und daher nicht allzu hoch. Zudem würde jetzt das letzte Getreide geerntet – und da haben die dahergereisten Störche ebenso wie die heimischen Greifvögel freie Sicht auf ihr Futter.

Ein Weißstorch im Anflug auf das Bergische. Die Vögel dürften nun weiter in Richtung iberische Halbinsel und Afrika geflogen sein.

„Für Mäusefresse sind das jetzt hervorragende Bedingungen“, betont der Ornithologe. „Die Verfügbarkeit von Mäusen ist sehr hoch.“ Offenbar so hoch, dass ihr Bestand selbst durch die hungrigen Störche nicht nennenswert dezimiert wird. In der Regel blieben sie zwischen wenigen Stunden und maximal drei Tagen, um für die weitere Reise „aufzutanken“. Stumpf freut sich, dass es wieder viele Störche gibt. „Vor 30, 40 Jahren waren sie in NRW fast ausgestorben“, berichtet der Ornithologe. Lediglich drei, vier Horstpaare seien damals bekannt gewesen. Inzwischen aber hat sich der Weißstorch-Bestand wieder deutlich erholt und erhöht: Der Naturschutzbund (Nabu) geht von etwa 4300 Brutpaaren in Deutschland aus.

Das schöne Schauspiel hat am Montag dagegen offenbar ein Ende gefunden. „Seit 9.45 Uhr habe ich keine Störche mehr gesehen“, berichtet Pütz. Ausgeruht und gut gesättigt durch reichlich bergische Feldmäuse dürften sie weiter in Richtung iberische Halbinsel und Afrika geflogen sein. Aber vielleicht erinnern sie sich ja an die Hückeswagener „Gastfreundschaft“, wenn sie nach dem Winter wieder auf dem Weg in ihre Brutgebiete sind. . .