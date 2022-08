52 Radfahrer und 13 Teams werden in die Pedalen treten

An der Aktion Stadtradeln vom 4. bis 24. September nimmt auch Radevormwald teil

Radevormwald. Radfahrer können vom 4. bis 24. September zum vierten Mal eifrig Kilometer sammeln für die Aktion Stadtradeln. Die Anmeldungen laufen. Die internationale Klima-Bündnis-Kampagne ist als Wettbewerb konzipiert. „Es geht um den Spaß am Fahrradfahren, um die Auszeichnung der aktivsten Teams und vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, teilt der Kreis mit, der mit den Städten Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Morsbach, Rade, Reichshof, Wiehl und Wipperfürth teilnimmt.

Bis vorige Woche hatten sich kreisweit schon 118 Teams und 478 Radler angemeldet, in Radevomwald sind es bislang 52 Radler und 13 Teams – darunter ein Offenes Team Radevormwald, die Willitaler Radler, Schleuniger, Bücherwurm, ADFC Rade, Stiftung Wadentest, Grün gewinnt, Team Rathaus, Radsport Nagel-Team, Ausgewogen unverpackt, Heide, THG und Kuhn Edelstahl. Alle, die im Oberbergischen Kreis leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können mitmachen. Schulteams können parallel auch beim Schulradeln NRW mitmachen. Mitmachen können auch Lehrer und Eltern der jeweiligen Schule. Sie alle können sich registrieren im Internet:

www.stadtradeln.de/

oberbergischer-kreis

Nach der Registrierung für den Kreis oder für die Kommune werden die geradelten Kilometer in den Online-Radelkalender eingetragen oder per Stadtradeln-App gesammelt. Alternativ können auch Erfassungsbögen ausgefüllt werden, die vom Kreis und den Kommunen bereitgehalten werden. Die Teilnahme ist möglich in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub. Jeder Kilometer zählt. Teilnehmer können ein Team gründen oder einem Team beitreten.

Bürgermeister Johannes Mans wirbt für eine Teilnahme: „Das Stadtradeln hat sich in Radevormwald etabliert und damit eine neue Tradition, die unsere Bürger motiviert, noch mehr Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ Teams sowie Einzelfahrer hätten in den vergangenen Jahren bewiesen, dass es möglich ist, grüne Mobilität in den Alltag zu integrieren. „Wir als Stadt setzen uns mit einem Rad- und Fußwegekonzept dafür ein, dass Radevormwald für alle Verkehrsteilnehmer sicher ist“, sagt er. rue