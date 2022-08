37 Jubilare treten vor den Altar

Gemeinde

Am vergangenen Sonntag feierten 37 Jubelkonfirmandinnen und -konfirmanden der Jahrgänge 1952, 1962 und 1972 in Erinnerung an ihre damalige Konfirmation einen festlichen Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.