300 Choreografien und ebenso viel Jubel

Ein Mädchenduo führt bei den Bergischen Tanztagen im Forum einen Contemporary unter dem Motto „Progress“ auf. An beiden Tagen waren gut 300 Darbietungen in klassischen und modernen Tanzstilen zu sehen.

Im Minutentakt gab es neue Vorführungen bei den Bergischen Tanztagen – fast alle Stile waren vertreten.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. In der Montanusschule an der Weststraße wurden Zöpfe geflochten und Gesichter geschminkt, Kostüme gewechselt und Körper gedehnt. Die Choreografen gaben den Tänzern letzte Anweisungen, bevor es auf die Bühne ging. Zu den Bergischen Tanztagen, die die Wermelskirchener Ballettschule Modern Movement (MoMo) zum fünften Mal organisiert hatte, waren Solisten und Gruppen aus ganz Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden angereist – teilweise mit dem Flugzeug.

Gut 300 hochkarätige Beiträge waren am Samstag und Sonntag im Minutentakt auf der Forumsbühne zu sehen. Jeweils von 9.20 bis 19.30 Uhr gab es ein durchgetaktetes Programm, das viel logistische Planung erforderte. Jeder der beiden Veranstaltungstage war in vier Blöcke unterteilt, nach denen die jeweiligen Sieger geehrt wurden.

MoMo-Inhaberin Nicole Helder und Hip-Hop-Trainerin Xenia Pil hatten trotz der Stresssituation immer ein offenes Ohr für jegliche anfallende Frage. Sie erhielten zudem viel Unterstützung vom 15-köpfigen Organisationsteam sowie von den älteren Tanzschülern und deren Eltern, die das Catering übernommen, Pokale, Urkunden und Medaillen verteilt hatten. Dafür nahmen die MoMo-Schüler selbst nicht an dem Wettbewerb teil, sondern überließen den Gästen den Vortritt. Ihren eigenen Auftritt hatten sie bei einer Benefiz-Gala am Freitagabend im Forum vor mehr als 400 Zuschauern.

Nicht leicht hatte es die international besetzte Jury, in der sich neben Koryphäen wie Richard Lowe, Ballettdirektor in Detmold, und Guido Marni, der unter anderem an der Bolschoi-Akademie studierte, auch die Ex-Ballerina Marina Tchijova befanden.

Die Bergischen Tanztage haben sich im Laufe der Jahre etabliert. In der vorigen Woche musste die Anmeldung geschlossen werden, um den Zeitplan einhalten zu können, wie Xenia Pil berichtete. Die Veranstaltung ist zudem offizieller Qualifikationswettbewerb für die European Championships DanceStars-Competitions in Kalkar, die im Mai stattfinden werden. Für die Tänzer stand also einiges auf dem Spiel, weshalb sie durchweg das Beste aus sich herausholten – so wie Anastasia Menzel von der TSA Dance Gallery aus Eching bei München. „Ich tanze schon, seit ich zwei Jahre alt bin“, sagte die 16-Jährige kurz vor ihrem Solo.

Trainer Kristopher Zech vom Tanzhaus Wuppertal gab seiner Contemporary-Formation noch letzte Anweisungen: „Wichtig ist eine steile Diagonale, sonst ist nicht genug Platz.“ Die Organisation der Veranstaltungen lobte er in den höchsten Tönen. „Die Bühne könnte aber ein Ticken breiter sein“, fügte er hinzu.

Tatsächlich entspricht die Bühne im Forum mit einer Breite von zehn Metern nicht dem gängigen Maß für Tanzvorführungen. Daher wünscht sich die Tanzschule Modern Movement an ihrem Standort in Wermelskirchen schon seit Jahren einen geeigneten Saal. „Er müssten mindestens eine zwölf Meter breite Bühne und Platz für 500 Zuschauer haben“, sagte Tanztrainerin Xenia Pil.

Farbenfroh wurde es auf der Bühne vor allem bei den Folkloretänzen in nationalen Trachten. Die Gruppe Ukrainskij Gopak füllte mit 25 jungen Tänzerinnen und Tänzern die Bühne komplett aus. Die Mädchen trugen Blumenkränze in den Haaren und zeigten perfekte Drehungen, während Jungen mit ihrem ukrainischen Kasatschok Jubelstürme im Publikum entfachten.

Die jüngsten Teilnehmer waren gerade mal vier Jahre alt

Die Bergischen Tanztage boten nicht nur offene Sparten und Stile, sondern auch Tänzern ganz verschiedener Altersklassen ein Podium. Die jüngsten Tänzer waren gerade einmal vier Jahre alt und sorgten bei den Zuschauern für große Begeisterung aufgrund ihrer Darbietung und Körperbeherrschung.

Dass Tanz nicht gleich Tanz ist, bewiesen die höchst unterschiedlichen Choreografien, die von der Auswahl der Kostüme unterstrichen wurden. Die Mitglieder vom Tanzhaus Wuppertal beispielsweise trugen weiße, futuristisch wirkende Kostüme und hatten eine ebenso außergewöhnliche Musik und Tanzperformance gewählt. Passend zu ihrem Schlachtruf: „Seid stolz darauf, anders zu sein!“ Diesem künstlerischen Anspruch wurden sie am Wochenende allemal gerecht.