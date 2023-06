27 Absolventen verlassen die Montanusschule

Mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, herzlichen Reden, Musik und Tanz verabschiedeten sich die Zehntklässler.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Normalerweise gibt es zum Schulabschluss lange Reden der Lehrer auf ihre Schüler – manchmal mit Kritik zu unangebrachten Streichen oder auch mit Lob für den Fleiß. An der Montanusschule war das am Mittwochabend anders: Die 27 Absolventen hatten ihren Abschied von der Schule selbst gestaltet. Dass zum Gebäude der Montanus-Hauptschule an der Weststraße auch das Forum mit großer Bühne gehört, wussten die nun ehemaligen Zehntklässler zu nutzen: Sie hatten ein mehr als einstündiges Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, mit dem sie ihre Lehrer und Angehörigen unterhielten.

Für jeden Schüler gab es das Zeugnis und eine Rose

Eine Diashow ließ noch einmal Erinnerungen an die sechsjährige Schulzeit aufkommen. Die Klassenlehrerinnen Petra Hofmann (10b) und Nadia Vincenzi (10a) überreichten den überwiegend festlich gekleideten Abgängern am Ende der Vorführungen die Zeugnisse. Dazu gab es für jeden Schüler eine Rose, viele herzliche Umarmungen und auch ein paar Tränen.

Klaus Kruska von der Schulleitung verkündete stolz die erreichten Leistungen: Demnach haben drei Schüler den Ersten Schulabschluss (früher Hauptschule nach Klasse 9) erreicht, 14 den Ersten Erweiterten Schulabschluss (Hauptschule nach Klasse 10) und zehn den Mittleren Schulabschluss (Mittlere Reife), davon fünf mit Qualifikation zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe. Zwei Schüler legten sogenannte DaZ-Abschlüsse mit Deutsch als Zweitsprache ab.

Der Schulabschluss sei nicht das Ende, wie Kruska mit dem Liedtext von Andrea Bourani „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt“ kommentierte. Für seine ehemaligen Schützlinge gehe es weiter auf ihrem Bildungsweg. 18 Abgangsschüler werden nach den Sommerferien ein Berufskolleg besuchen, sechs beginnen eine Ausbildung, einer absolviert ein einjähriges Praktikum, einer wechselt zur Gesamtschule und einer zum Gymnasium.

Geehrt wurden außerdem die Schüler mit dem besten Notendurchschnitt. In Klasse 10a waren das Sean Rabanus und Sarah Habulan, in Klasse 10b Guiseppe Prestianni.

Das vorherige Bühnenprogramm eröffneten die Schüler Robin Blankenhagen und Sean Rabanus lautstark am Schlagzeug und an der E-Gitarre mit „Highway to hell“. Giovanni Noiron dankte in seiner Ansprache vor allem den Lehrern: „Unsere Lehrer haben sich sechs Jahre stets bemüht, uns alles beizubringen. Jetzt stehen uns viele Möglichkeiten offen, und wir haben die Chance, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen.“

Zwei Tanzvorführungen und ein „Lipsync-Battle“ (synchrone Lippenbewegungen zum Musik-Playback) wurden ebenso aufgeführt wie das von Junah Decker, Kim Kolvenbach und Emily Milcinsky live gesungene Lied „Stay“ von Rihanna, wofür das Trio einen tosenden Applaus erhielt.

Eine humorvolle Rede hielt Lenny Nitzsche auf ihre Lehrer und deren Eigenarten. „Nach unserer Klasse wäre ich auch in Rente gegangen“, meinte sie zu einem scheidenden Lehrer. Sie schloss mit den bewegenden Worten: „Dank Ihnen habe ich gelernt, mich wertzuschätzen und dass ich so, wie ich bin, auch normal bin.“ Für die Abschlussparty wechselten die Schüler nach der Zeugnisübergabe dann vom Forum zur Feier ins Kultur-Haus Zach.

Wo ein Abschied ist, ist auch ein Neuanfang: Am Dienstag, 20. Juni, wird die Montanusschule die neuen Fünftklässler mit einer Einschulungsfeier willkommen heißen.

Diese Schüler haben bestanden

10a: Robin Jason Blankenhagen, Erdit Bytyci, Jessica Evelyn Clever, Afnan Farhan, David Christos Friedrich, Luis Gan, Lorena Gashi, Pia Gruhn, Sarah Michelle Habulan, Oshan Kankanam Durayalag, Valeria Katsarskiy, Florentina Koraqi, Sean Patrick Rabanus, Arda Sivrikaya.

10b: Ileana-Alexia Bacchi, Junah-Jolie Decker, David Ehrich, Celina Hauke, Cristian Intili, Salvatore Intili, Kim-Julie Kolvenbach, Emily Milcinsky, Lenny Nitzsche, Giovanni Noiron, Alessandro Giuseppe Prestianni, Elena Venturelli.