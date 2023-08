26-Jähriger soll Beziehung mit 13-Jähriger gehabt haben

Vorwurf lautet auf Missbrauch nach Drohung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Köln/Radevormwald/Wipperfürth. Zu den Tatvorwürfen selbst wollte ein 26-jähriger Mann aus Wipperfürth sich vor der 22. Großen Strafkammer am Landgericht in Köln nicht äußern. Dafür sprach er am ersten von drei vorgesehenen Verhandlungstagen ausführlich über sein Leben bis zu den angeklagten Taten.

Diese hätten sich, so der Staatsanwalt, im Zeitraum vom 1. Juli bis gegen Anfang Oktober 2021 in und um Radevormwald abgespielt. „Der Angeklagte solle dabei eine beziehungsähnliche Verbindung mit einem 13-jährigen Mädchen aus Radevormwald gehabt haben.“ Dabei habe er sich als 18-Jähriger ausgegeben. In fünf Fällen, die im genannten Zeitraum nicht näher festgelegt sind, soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein – im fünften Fall, der sich Anfang Oktober abgespielt haben soll, gegen den Willen des Mädchens.

Die Anklage warf dem Wipperfürther vor, dass er die 13-Jährige jeweils mit dem Auto abgeholt habe, mit ihr in ein Waldstück zwischen Radevormwald und Hückeswagen gefahren sei. Im Auto seien sie dann intim geworden. Beim letzten Mal habe das Mädchen abgelehnt. Der Angeklagte drohte ihr jedoch, der Mutter alles zu erzählen, um sie gefügig zu machen.

Zum Tatvorwurf wollte der 26-Jährige sich nicht äußern, dafür schilderte er seine Biografie. Aufgewachsen in Wipperfürth-Dohrgaul, habe er die Grundschule in Agathaberg, später die Hauptschule in Wipperfürth besucht. Aktuell sei er arbeitssuchend.

Die Richterin fragte ihn auch nach seinem Beziehungsleben. „Sie müssen selbst entscheiden, ob und was sie dazu sagen, und ab wann es in den Bereich geht, zu dem sie schweigen wollen“, sagte sie. Der Mann berichtete von mehreren Beziehungen, stets zu gleichaltrigen Mädchen und Frauen. Allerdings habe keine der Beziehungen länger als ein Jahr gedauert.

Ob er erzählen wolle, wie er die 13-Jährige kennengelernt habe, wollte die Richterin wissen. „Ich habe sie über ihre beste Freundin kennengelernt. Die wiederum kannte ich über soziale Medien – wie ich bis auf eine vorherige Partnerin alle meine Partnerinnen kennengelernt habe“, sagte er. Die Freundin habe von der 13-Jährigen erzählt, und dass der 26-Jährige sie kennenlernen solle. „Ich habe sie dann im Auto abgeholt, wir sind ein wenig herumgefahren, waren bei McDonald’s, haben dort Essen geholt, im Auto gegessen und uns unterhalten. Es war eine entspannte Atmosphäre“, sagte er. Noch ein weiteres Mal sei er mit den beiden Mädchen unterwegs gewesen, dann sei der Kontakt zur Freundin der Geschädigten seltener geworden.

Mehr wollte der Angeklagte nicht zur Sache aussagen. Der Prozess soll kommende Woche fortgesetzt werden.