23-Jähriger hat bereits eine „eindrucksvolle“ Suchtkarriere

Hückeswagener soll unerlaubt mit Cannabis handeln.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Gerade einmal 23 Jahre alt, und schon steht ein Hückeswagener vor dem Landgericht Köln wegen des unerlaubten Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge. Vor der 18. Großen Strafkammer geht es um den Besitz von 1715 Gramm Cannabis, in der Hauptsache Marihuana, sowie geringer Mengen Haschisch. Bei der Hausdurchsuchung der Polizei war zudem ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser direkt neben den Cannabismaterialien gefunden worden. Das Marihuana soll der 23-Jährige in der Hauptsache für den Handel vorgesehen haben, eine kleinere Menge für den Eigenbedarf.

Dass er damit in erster Linie seinen Konsum finanzieren wollte, wurde relativ schnell klar. Der Angeklagte äußerte sich freimütig zu den Vorwürfen. Er blickt auf eine „eindrucksvolle“ Suchtkarriere zurück. „Ich habe mit 13 Jahren den ersten Joint geraucht, ab 15 dann täglich und um die fünf bis zehn Gramm pro Tag“, sagte der Hückeswagener. Er habe dann mit dem Verkauf des Cannabis begonnen, um sich den eigenen Konsum zu finanzieren. Und das, obwohl er über ein geregeltes Einkommen verfügt habe. Er sei ganz normal aufgewachsen, habe drei ältere Geschwister, habe zuerst die Grundschule Wiehagen und später die Hauptschule besucht. „Nach der Schule habe ich berufsvorbereitende Maßnahmen sowie das Berufskolleg besucht, bin dort aber rausgeflogen, weil ich konsumiert habe“, sagte der 23-Jährige. 2020 habe er eine halbjährige Therapie gemacht, sei aber nach nur einer Woche wieder bei seinem vorherigen Konsumverhalten gelandet. Seit Oktober 2021 arbeitet er im Garten-Landschaftsbau.

Verfahren wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Kammer wollte wissen, an wen er wo und wie verkauft habe. „Das lief immer per Handy, niemals zu Hause, immer irgendwo in der Umgebung meiner Wohnung. Und ich habe nie an Leute unter 18 Jahren verkauft“, versicherte der Angeklagte. Woher er das denn habe wissen wollen, fragte die beisitzende Richterin. „Weil es in der Regel Leute waren, die ich schon länger, teils noch von der Schule her, kannte.“

Er selbst sei seit dem 1. Februar clean und habe auch vor, das weiter zu bleiben. „Ich möchte meinen Führerschein wieder bekommen, dafür muss ich mindestens ein Jahr abstinent sein. Wegen meines langen Vorkonsums. Außerdem muss ich eine verkehrspsychologische Therapie beim TÜV in Wuppertal mit regelmäßigen Drogen-Screenings absolvieren. Das habe ich seit zwei Monaten gemacht“, beteuerte er.

Da über die Abstinenz zwischen dem 1. Februar, dem vorgeblichen letzten Konsumtag, und dem 20. Juni, dem Beginn des TÜV-Screenings, keine Nachweise vorliegen, überlegte das Gericht, einen Gutachter zu beauftragen. „Denn der Konsum mit fünf bis zehn Gramm über mehrere Jahre hinweg ist ja nun nicht unbedingt gering“, sagte der Richter. Der junge Mann gab zudem an, dass er sich in einer neuen Beziehung befinde, seine Freundin den Konsum „nicht duldet“. Außerdem wolle er in seinem Betrieb eine Ausbildung zum Straßenbauer machen.

Das Verfahren sollte am Mittwochvormittag fortgesetzt werden. Das Gericht entschied sich aber am Dienstagnachmittag für eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit.