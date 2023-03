1600 Euro für eine Bobbycar-Strecke

Gerda-Franke-Kindergarten des Johannesstifts.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Um 800 Euro bei einem Weihnachtsbasar zu verdienen, muss vorher eine Menge Zeit und Aufwand investiert werden. Dass das möglich ist, hat der Elternbeirat des Gerda-Franke-Kindergartens des Johannesstifts bewiesen. 791 Euro waren zusammengekommen. „Das ist deutlich mehr als in den Corona-Jahren, aber auch im Vergleich zu den Basaren vor Corona durchaus eine stolze Hausnummer“, sagte die Vorsitzende des Elternbeirats, Alexandra Mehlis.

Getoppt wurde das durch die Zusage des Freundeskreises Johannesstift, den Erlös zu verdoppeln. „Wir machen normalerweise auch selbst bei den Basaren mit, aber seit 2020 ging das ja nicht mehr“, sagte Vorsitzende Sabine Müller.

Unterstützung durch Elternbeirat und Freundeskreis

Daher habe man beschlossen, den Kindergarten mit der Verdoppelung zu unterstützen. „Dass es aber so viel wird, damit hätte ich vorher auch nicht gerechnet“, betonte Sabine Müller und schmunzelte. Der Betrag wurde aufgerundet, so dass 1600 Euro an den Kindergarten übergeben wurden. „Dafür sind wir sehr dankbar – was aber überhaupt für jede Unterstützung durch Elternbeirat und Freundeskreis gilt“, versicherte Kita-Leiterin Katrin Weiler. Denn dadurch habe man immer wieder unterschiedliche Anschaffungen vornehmen können, etwa eine Wasserlandschaft, einen Spielhügel mit Rutsche.

„Was ebenfalls sehr schön war, war das Jubiläumsfest zum 20-Jährigen des Freundeskreises im Vorjahr“, blickte Katrin Weiler zurück. Sabine Müller ergänzte: „Unsere Basare sind die Haupteinnahmequelle. Dass wir jetzt drei Jahre an keinem teilnehmen konnten, hat uns natürlich wehgetan.“ 2002 war der Freundeskreis des Johannesstifts gegründet worden, seit 2013 wird auch die angeschlossene Kindertagesstätte mit in die Förderung aufgenommen.

Die 1600 Euro seien ein Grundstock für das neue Projekt der Johannesstift-Kita, berichtet deren Leiterin: „Es wird voraussichtlich auf eine Bobby-Car-Rennstrecke hinauslaufen.“ Dafür müsste das hanglagige Grundstück umgebaut werden. Zudem soll eine Garage für die kleinen Rennautos gebaut werden. „Da das sehr aufwendig ist, sprechen wir hier von einem Betrag von etwa 25.000 Euro, den wir dafür brauchen“, berichtete Katrin Weiler. Daher steht auch im Eingangsbereich des Kindergartens eine Plastiksäule. „Das ist unsere Spendensäule, in die wir unsere Spenden in Form von Plastikbällen werfen werden – die 1600 Euro sind auf jeden Fall zwei Bälle wert“, versicherte sie erfreut.