100 Kinder haben viel Spaß beim Sommerfest

Verein feierte sich und sein 25-jähriges Bestehen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Eher in den April gehörte das Wetter, das am Freitagnachmittag beim Sommerfest zum 25-jährigen Bestehens des Vereins Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege Hückeswagen herrschte. Rund 100 Kinder waren der Einladung des Vereins ins Jugendzentrum gefolgt, um ein buntes Programm zu erleben. Den sechsjährigen Marvin begeisterte vor allem der Ballonmeister und Clown „Oh, Larry!“ alias Frank Jeschke mit seinen Ballontieren. „Das ist klasse!“, rief der Junge. Später war es der Eiswagen, der die Aufmerksamkeit aller auf sich zog.

Für den Verein war das Fest Gelegenheit und Anlass zum Rückblick. Brigitte Thiel hatte vor 27 Jahren eine Idee, die zwei Jahre später in der Vereinsgründung mündet. „Ich habe einen Sohn mit Behinderung, damals hatte ich die Idee, etwas für die Kinder in Hückeswagen zu machen – ich hatte nicht wirklich etwas Entsprechendes gefunden“, sagt sie. „Ich bin mit der Jugendpflegerin des Kreises in drei Jugendzentren gewesen, habe mich dort über Fördervereine informiert. Damals war schnell klar war: Für die Jugendarbeit gab es kein großes Budget.“ Die Arbeit des Fördervereins sei bald ans Laufen gekommen. „Unser Geld geht eins zu eins an die Kinder“, versichert Thiel. Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe über das vergangene Vierteljahrhundert wunderbar funktioniert. „Wir haben so etwa den Grillplatz oder die Blockhütte am Jugendzentrum mitfinanziert.“

Vor 15 Jahren kam Shirley Finster dazu: „Ich habe mit Birgit Breuer und Deike Schütte einen Stand am Altstadtfest gehabt, das dort erwirtschaftete Geld wollte ich eigentlich nur bei einer Vorstandssitzung übergeben. Zufälligerweise waren da gerade Neuwahlen – und ich bin mit einem neuen Posten nach Hause gegangen“, erzählt sie sie fröhlich.

Vorsitzende Claudia Wierzbowski, die seit Januar mit Stellvertreter Reiner Müller die Spitze bildet, betonte:. „Ich möchte, dass wir noch mehr eigene und vom Jugendzentrum losgelöste Veranstaltungen und Aktionen machen.“