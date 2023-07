Zwei Wagen aufgebrochen: Werkzeuge gestohlen

Diebstahl

Zwei Handwerksfahrzeuge wurden in Burscheid aufgebrochen und Gegenstände entwendet.

Burscheid. In Burscheid kam es am Donnerstag zu zwei Diebstählen aus Handwerkerwagen. Wie die Polizei mitteilt fanden beide Diebstähle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt.

Ein Diebstahl ereignete sich in der Höhestraße. Der Kastenwagen der marke Peugeot war am Mittwoch gegen 22 Uhr abgestellt worden. Den Einbruch bemerkte der Nutzer erst am nächsten morgen. Die Hecktür war aufgebrochen worden. Die Diebe entwendeten zwei Gasgebläse. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Der zweite Diebstahl ereignete sich zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 6.35 Uhr am Donnerstagmorgen. Das Firmenfahrzeug der Marke Renault war im Ewald-Sträßer-Weg geparkt. Dem Nutzer fielen dann Schäden an der Schiebetür auf. Die Täter haben laut Polizei ein Loch in die Tür geschnitten und sie dann geöffnet. Gestohlen wurden ein Borhammer, eine Flex und ein Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen. Der Sachschaden durch die Schäden am Fahrzeug und die gestohlenen Werkzeuge und Geräte beläuft sich in diesem Fall auf einen mittleren Vierstelligen Betrag.

Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter 02202-2050 entgegen. mj

