Zirkusprojekt ist für 2024 schon ausgebucht

Nach den Aufführungen ist vor den Aufführungen: 130 Kinder sind auch nächstes Jahr dabei

Von Sabine Naber

Burscheid. Eigentlich geht die Zirkusfamilie Maatz mit ihrem Circus Proscho in die Schulen, bietet den Schülerinnen und Schülern aber nicht nur einen Einblick in ihre Zirkuswelt, sondern auch die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten und Talente als kleine Artisten in einer Projektwoche zu entdecken.

„Wir haben daraus ein Ferienprojekt gemacht. Und sind mit unserem Mitmach-Zirkus-Burscheid seit 2017 ein eingetragener Verein. Partner des Circus Proscho sind wir allerdings schon seit 2011“, sagt Claudia Graff und erzählt, dass es mit einem Projekt an der Ernst-Moritz-Arndt Schule angefangen hatte. Und das Projekt in einer Gemeinschaft aus Eltern auf privater Basis weiterentwickelt wurde.

Mit zwei weiteren Ehrenamtlern bildet Graff den Vorsitz des rund 14 Mitglieder starken Vereins. Zunächst habe man im Ferienprojekt klein angefangen, wollte erst einmal wissen, wie so etwas angenommen wird. Waren beim Start 70 Kinder dabei, machten jetzt 130 mit. Mehr dürfen es auch zukünftig nicht sein.

Nach den beiden Vorstellungen am Samstag und Sonntag melden die Eltern ihre Kinder immer schon fürs nächste Jahr an: „Dabei wurden wir dieses Mal fast überrannt. Nach 48 Stunden waren alle Karten für unseren nächsten Mitmach-Zirkus – er findet zwischen 7. und 14. Juli 2024 statt – vergeben. Und auch eine Warteliste gibt es, auf der jetzt schon rund 30 Namen stehen“, ist sie vom Ansturm immer noch ein bisschen überwältigt. Das spreche für den Zirkus und vor allem für den Verein, der auch in der Corona-Zeit das Zirkusprojekt präsentiert hatte. Wenn auch mit weniger Kindern. „Davon waren sowohl die Eltern als auch die Kinder begeistert“, kann sich Graff gut erinnern.

Der Circus Proscho hat seinen Standort auf dem Bolzplatz in Hilgen, den Burscheid dem Mitmach-Zirkus zur Verfügung gestellt hat. Dort wird das große Zirkuszelt aufgebaut und vom kleinen Vorzelt aus die Eintrittskarten für die Gala-Vorstellungen verkauft.

Die Trainerinnen und Trainer der Zirkusfamilie bieten den Kindern acht ganz unterschiedliche Bereiche, in denen sie sich erproben dürfen. Sehr gefragt bei den 6- bis 14-jährigen Kindern sei immer die Trapez- und Bodenakrobatik. Wer möchte, kann aber auch als lustiger Clown oder wilder Löwe in die Manege gehen, seine Geschicklichkeit beim Balancieren von Gläsern oder mit dem Hula-Hoop-Reifen üben, jonglieren oder sich in einem Cube, dem Stahlwürfel, bis hoch hinauf in die Kuppel ziehen lassen. Was die Kinder in dieser einen Woche alles gelernt haben, das zeigen sie dann am Ende während zweier Aufführungen.

Kinder müssen nicht sportlich begabt sein

Kinder, die dabei sein möchten, müssten weder sportlich begabt sein, noch sonstige Begabungen mitbringen, betont Graff. Es genüge vollkommen, wenn sie Spaß und Freude am Zirkusleben hätten. Auch Kinder, die nicht in Burscheid wohnen, dürfen mitmachen. Regional gebe es keinerlei Begrenzungen.

Bevor es für die Kinder beim Mitmach-Zirkus losgeht, laden die Artistinnen und Artisten des Circus Proscho sie immer zu einer Sondervorstellung um 15 Uhr ein und zeigt sein eigenes, zweistündiges Programm. Für die angemeldeten Mitmach-Kinder ist der Besuch dieser Vorstellungen „Pflicht“. Sie erhalten freien Eintritt, wenn sie von einem Elternteil begleitet werden. Anschließend dürfen sich die Kinder die Gruppe aussuchen, bei der sie gerne mitmachen möchten. „Wenn die Mädchen und Jungen dann in die Gruppen eingeteilt werden, müssen die Eltern rausgehen“, schildert Graff.

Der Verein organisiert die Betreuung, ist mit acht Helfern in der Zirkuswoche dabei. Und sorgt auch dafür, dass genug Wasser zum Durstlöschen vorhanden ist. Für Popcorn und Würstchen sorgt die Zirkusfamilie selbst. Das Training findet vormittags von Montag bis Donnerstag statt. Am Freitag ist die Generalprobe. Dabei sind – um die Spannung auf die Galavorstellungen zu erhöhen – Zuschauer nicht erlaubt. Einzige Ausnahme sind eingeladene Kindergärten.

„In der ungezwungenen Zirkusumgebung werden Fähigkeiten und Talente entdeckt und gefördert, die im alltäglichen Leben nur schwer zum Vorschein kommen würden. Unsere pädagogisch-künstlerische Zirkusarbeit stärkt den Zusammenhalt der Kinder“: Davon ist der Familienzirkus Proscho überzeugt.

Hintergrund

Beim Familien- und Projekt-Circus Proscho stehen Kinder als Artisten in der Manege und können in echter Zirkusumgebung verschiedene Disziplinen, wie Akrobatik, Seiltanz, Trapez, Clownerie, Hula-Hoop und Weinglasbalance ausprobieren – unter fachgerechter Anleitung der Artisten. In einer Zirkusvorstellung zeigen sie am Ende des Projektes, dass sie selbst Artisten geworden sind. Die diesjährigen Aufführungen haben gerade stattgefunden.