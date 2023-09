„Zeit des Schwelgens“ begeistert beim Serenadenkonzert

Das Junior Orchester, das Junge Orchester und das Erwachsenen-Orchester spielten in der Kirchenkurve.

Von Peter Klohs

Burscheid. „Eine Abendmusik in freier Form, gewöhnlich im Freien aufgeführt“ – so nennt man eine Serenade. Der Orchesterverein Hilgen hatte am Samstagabend zu einem Serenadenkonzert in die Kirchenkurve neben der Evangelischen Kirche eingeladen – und es waren viele, sicher mehr als 250 Menschen aus Burscheid und der Umgebung gekommen, um der Musik zu lauschen. Der Orchesterverein hatte im Voraus das Programm des Abends folgendermaßen charakterisiert: „Schwelgen erlaubt.“

In der ersten Hälfte des mehr als zweistündigen Programms spielte das Junior-Orchester des Orchestervereins unter der Leitung von Heide Wendt diverse Sätze aus „Pre-Pop“, einer Komposition des niederländischen Komponisten Kees Vlak, der leichte Musik mit Anspruch geschaffen hatte, ein Arrangement von Michael Jacksons „Smooth Criminal“ sowie „I feel good“ (James Brown). Das Junge Orchester, von Simon Roloff geleitet, der nachdrücklich auf die Nachwuchssorgen des Orchestervereins hinwies und für neue Mitglieder warb, begeisterte mit Coldplay („Viva la vida“ ist dank seiner dynamischen Entwicklung und den süffigen Harmonien sicher eines der Paradestücke des Jungen Orchesters), mit drei traditionellen Kompositionen aus Südtirol und einer voluminösen Darbietung einiger bekannter Melodien aus dem Science-Fiction-Opus „Star Wars“, inklusive des heroischen Titelstückes.

Bürgermeister hatte lange um die Veranstaltung gebangt

Vertrackter wurde die Musik durch die vielfältigen Variationen des Liedes „Scarborough Fair“, mit dem das Gesangsduo Simon and Garfunkel 1966 einen großen Hit schuf.

Zum Abschluss gab das Orchester einen Klezmer zum Besten. Mit starken Applaus wurde das Junge Orchester verabschiedet – und machte dem Erwachsenen-Orchester Platz, dass nunmehr unter dem Dirigat von Timor Oliver Chadik agierte.

Dessen unaufgeregte Leitung legte sich schön auf die Musik von Dimitri Schostakowitsch und dessen Jazz Suite Nr. 2, die hörbar keinen Ton Jazz enthält und die eigentlich eine Varieté-Suite ist. Der Verlust der Originalnoten des Komponisten ist für die Verwirrung bezüglich des Namens der Suite verantwortlich, die berückend schöne und allgemein bekannte Themen beinhaltet. Und mit dieser Suite wurde die „Zeit des Schwelgens“ endgültig eingeläutet, denn im Anschluss erklang ein Gassenhauer nach dem anderen.

Musik aus „My fair Lady“, einem der bekanntesten Musicals, das 1956 mit der Musik von Frederick Loewe uraufgeführt wurde, Melodien aus „Die lustige Witwe“, der Erfolgsoperette von Franz Lehár und italienische Weisen begeisterten die Besucher des Konzertes. Dementsprechend langanhaltend war der abschließende Beifall für den Orchesterverein Hilgen.

Dabei, so der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Dirk Runge, sei noch am Freitag vor der Aufführung das Wetter nahe am Rande des Weltuntergangs gewesen, und er hätte, gab er zu, um den Konzertabend gebangt. Dass aber zum Zeitpunkt des Konzertes bestes Spätsommerwetter herrschte, brachte Dirk Runge zu dem oft gehörten, aber zutreffenden Satz: „Der Wettergott muss ein Burscheider sein.“