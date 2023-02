Yoga funktioniert auch in der Buchhandlung

Lehrerin Melanie von Itter erzählte von der Geschichte der Bewegungsform.

Von Sabine Naber

Burscheid. Dass man Yoga durchaus nicht nur in Yogaschulen oder Sporthallen praktizieren kann, davon überzeugte Yogalehrerin Melanie von Itter am Freitagabend rund 15 Interessierte in der Buchhandlung von Ute Hentschel.

„Ich habe zwar noch nie in einem Buchladen unterrichtet, aber Sie werden merken, dass man für Yoga nicht zwingend einen speziellen Raum braucht“, versicherte die Yogalehrerin den Gästen, die vor ihr auf Stühlen saßen. „Schieben Sie das Becken nach hinten, der Rücken muss gerade sein, die Hände legen Sie auf den Knien ab und wer möchte, kann die Augen schließen. Jetzt lassen Sie den Atem fließen und die Gedanken dahinfliegen wie die Wolken am Himmel. Und die positive Energie senden Sie an jemanden, der Ihnen wichtig ist.“ Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so still wurde es bei den Übungen, die Melanie von Itter vorgab. Sie unterrichtet im „Yogaraum“, den Angela Meyer-Brix in Burscheid ins Leben gerufen hatte.

Vor diesem Einstieg in die Praxis, den die Yogalehrerin auf den zweiten Teil des Abends verlegt hatte, führte Melanie von Itter unter dem Titel „Yoga citta vritti nirodha – Yoga ist, wenn der Geist zur Ruhe kommt“ ins Thema ein, gab einen Überblick über die Yoga-Geschichte, schilderte Ursprung und Entwicklung. „Unser Geist ist immer mit irgendetwas beschäftigt. Deshalb ist es wichtig, unseren Yoga-Werkzeugkasten zur Hand zu haben, der uns wieder an Achtsamkeit und Fokussierung erinnert und hilft, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Atmung, Bewegung und Meditation schulen unsere Selbstwahrnehmung“, erklärte sie. Und wollte von ihren Zuhörenden wissen, was Yoga für sie bedeutet. „Für mich ist es Tiefenentspannung“, schilderte eine Besucherin ihre Empfindung.

Ganzheitliches Übungssystem aus Indien

Melanie von Itter erinnerte daran, dass Yoga ein sehr altes, ganzheitliches Übungssystem aus Indien ist. Yoga habe eine Jahrtausende alte Tradition. Es gebe Darstellungen von Yogastellungen von vor 5000 Jahren. Und schon in den ältesten indischen Schriften, den Veden, würden sich die Grundkonzepte des Yoga finden. Auch der Buddhismus habe einen großen Einfluss gehabt. „Denn dabei geht es um den Zyklus der Wiedergeburt, bei der das Karma, also das Prinzip von Ursache und Wirkung, eine große Rolle spielt. „Wir wollen ein gutes Karma erzeugen, Herzenswärme ausstrahlen“, ist die Yogalehrerin überzeugt.

„Ab 1930 kam Yoga nach Europa. Anders als in Indien, suchten die Europäer darin weniger die göttliche Erleuchtung. Aber jeder Mensch habe einen göttlichen Wesenskern. „Und Gewaltlosigkeit, Mitleid, aufrichtiges Empfinden und Nächstenliebe finden sich schließlich in allen Religionen wieder“, macht Melanie von Itter deutlich. Auf dem „Achtsamen Pfad“ würden alle Yogalehren fußen.

Sie stellte die sechs bedeutendsten Yogawege nach Swami Sivananda kurz vor. Dazu zählen: Hatha Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga und Kundalini Yoga. Im Burscheider Yogaraum würde unter anderem Hatha Yoga, der klassischste aller Yoga-Stile, für die Übenden angeboten. Im Gegensatz zum Vinyasa Yoga, einem dynamischen, kreativen Fluss von Bewegungsabläufen, sei das nicht fließend: „Es ist ruhiger, die Positionen werden länger gehalten. Durch Atemtechniken findet man Ruhe und Konzentration.“