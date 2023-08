Worauf es Frauen im Beruf ankommt

In der Kreishauptstadt wird das Thema „Frau und Beruf“ in den Fokus gerückt.

Frauen, die sich mehr Erfolg oder Veränderung im Job wünschen sind vielleicht beim Event „Jetzt bin ich dran“ genau richtig.

Von Stephan Singer

Rhein-Berg. Das erste Job-Event von Frauen für Frauen im Bergischen steht unter dem Motto „Jetzt bin ich dran“: Am Mittwoch, 13. September, ab 17.30 Uhr laden die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) und die Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises erstmalig zu einem Job-Event nur für Frauen in den Technologie-Park Bergisch Gladbach ein.

„Die Veranstaltung wendet sich an Frauen, die eine berufliche Veränderung anstreben, den Wieder-Einstieg in den Beruf suchen oder am Beginn ihres Berufslebens stehen und Arbeitgeber kennenlernen möchten. Zehn Unternehmen aus Rhein-Berg und Oberberg werden sich präsentieren“, kündigt RBW-Prokuristin Silke Ratte an.

Welche Berufsspartenstellen sich vor?

Die Palette sei breit. Von IT und Tech bis hin zu Soziales und Gesundheit ist demnach für jede Interessentin etwas dabei. Und für diejenigen, die noch unsicher sind, hält die Bestsellerautorin Nicole Staudinger einen Motivationsimpuls-Vortrag.

„Es geht uns nicht nur um die konkrete Jobsuche, sondern auch um den Erfahrungsaustausch und das gegenseitige Kennenlernen“, erklärt Bianca Degiorgio, bei der RBW zuständig für die Themen Fachkräftemarketing und Fachkräftesicherung. „Denn erwiesenermaßen gehen Frauen ihre Jobsuche und die Bewerbung anders an“, erklärt die Fachfrau.

Darum versprechen die Veranstalter den Teilnehmerinnen, die vielleicht noch zögerlich sind, auch eine „nette und kompetente Begleitung“ an dem Abend zur Seite zu stellen. Außerdem dürften die anwesenden Personalerinnen der beteiligten Unternehmen mit Fragen „gelöchert“ werden, die man sich sonst vielleicht nicht traut zu fragen.

„Wir möchten auch aufzeigen, welche Karrierewege und Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, wie man Beruf und Familie vereinbaren kann, warum ein Quereinstieg interessant sein kann und darüber sprechen, wo die eigene berufliche Reise hingehen kann“, ergänzt Nicole Breidenbach von der Wirtschaftsförderung Oberberg.

Und darum sind die Macherinnen auch schon sehr gespannt auf die Fragen und Anregungen, die die Teilnehmerinnen mitbringen werden. „Auch wir wollen an dem Tag lernen und das Format weiterentwickeln“, bekräftigen sie. Denn eine Wiederholung ist fest bereits jetzt eingeplant.

Anreise, Kosten, Verpflegung: Wissenswertes zum Event

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anreise per Bus und das Parken auf dem Gelände sind möglich. Ebenso ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten per E-Mail mit dem Stichwort „Jetzt bin ich dran“ an degiorgio@rbw.de.

Als Schmankerl werden zudem die Teilnahme am Online-Seminar „Schlagfertigkeitsqueen: nie wieder sprachlos!“ in der „AkadeMe by Nicole Staudinger“ und weitere Preise verlost.

www.kluge-koepfe-arbeitenhier.de

Hintergrund

Gefördert: Die Veranstaltung unter dem Motto „Jetzt bin ich dran“ wird gefördert von der Regionalagentur Region Köln mit finanzieller Unterstützung des Landes und der Europäischen Union.

Kampagne:Das Event findet statt im Zuge der RBW-Fachkräftekampagne „Kluge Köpfe arbeiten hier“. Es geht um den Austausch über Karrierewege, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einen Motivationsschub.

RBW: Die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) ist Partner der Unternehmen und Kommunen im Kreis. Gesellschafter sind der Kreis, die Städte und Gemeinden und die regionalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Der Kreis hält 51 Prozent der Gesellschaftsanteile.

www.rbw.de

