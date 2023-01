Wissenswertes über die Stadt Burscheid

Städtische Broschüre neu aufgelegt.

Burscheid. Die neue Broschüre ist ansprechend und hat ein neues Design. Unter dem Titel „Wohnen, Wirtschaften. Wohlfühlen.“ finden Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt auf 60 Seiten wissenswerte Informationen. Mit einer Auflage von 2000 Stück hat die Stadt Burscheid jetzt ihre Informationsbroschüre neu aufgelegt. Bewusst wurde in der neuen Broschüre auf die pure Auflistung von Adressen verzichtet, stattdessen präsentiert sich die lebens- und liebenswerte Stadt Burscheid vor allem in ansprechenden Texten und Bildern. QR-Codes führen zu weiterführenden Informationen und Kontaktdaten und sind somit immer aktuell.

In dem städtischen Nachschlagewerk sind in gewohnter Weise wissenswerte Zahlen, Daten und Fakten, Adressen von Ämtern und Behörden, eine Übersicht „Was erledige ich wo im Rathaus“ sowie Informationen zu Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Kirchen, sozialen Einrichtungen, Ver- und Entsorgung, Politik und mehr zu finden. Auch enthält die Broschüre wieder einen Überblick und Informationen über Stadtgeschichte und Stadtwappen, das heutige Burscheid sowie über Sport-, Freizeit- und Kulturangebote, das städtische Internet- und Online-Angebot sowie die städtischen Social-Media-Kanäle, den öffentlichen Nahverkehr und vieles mehr. Stadtplan und Bus-Liniennetz helfen bei der Orientierung in und um Burscheid. Zum schnellen Auffinden sind Notfallnummern auf der letzten Seite zusammengefasst.

Zusammenarbeit mit BVB-Verlag

Die Broschüre wurde nach der Erstauflage 2015 nun zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der BVB-Verlagsgesellschaft mbH, Nordhorn realisiert. Die Herstellung erfolgte ganz ohne öffentliche Mittel – Dank gilt hier vor allem den zahlreichen Anzeigenpartnern und dem Verlag für die Umsetzung.

Vereinsinformationenin separatem Einleger

Ergänzt wird die städtische Broschüre, wie bereits bei den letzten Auflagen, durch den Einleger „Vereine und Organisationen“ mit Kontaktdaten der Burscheider Vereine und Organisationen. Dies hat sich in der Vergangenheit bewährt, um eine schnellere Aktualisierung zu ermöglichen. Ab sofort erhalten Neubürgerinnen und Neubürger die Broschüre bei ihrer Anmeldung im Bürgerbüro, Interessierte bekommen sie ab sofort kostenlos am Informationsschalter im Rathaus.

Auch Online einsehbar

Als E-Book-Version zum Blättern und auch als barrierefreie Version ist die neue Broschüre auch auf der städtischen Internetseite zu finden.

Bürger, Vereine und Institutionen dürfen gerne Änderungshinweise geben. Die Inhalte der Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Sollte es trotzdem zu fehlerhaften oder inzwischen aktualisierten Angaben wie etwa der Änderung von Ansprechpersonen/Vorsitzenden in Vereinen gekommen sein, bittet die Verwaltung dies zu entschuldigen. Änderungswünsche, Anregungen und Ergänzungen nimmt das Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur unter Tel.: 0 21 74 67 01 02 oder per E-Mail an presse@burscheid.de gerne entgegen.

burscheid.de