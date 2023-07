Unternehmer sind stinksauer auf die IHK Köln

Die IHK hat in Leverkusen/Rhein-Berg hat einige Gremien aus ihrer Satzung gestrichen. Die neue Leiterin für Leverkusen und Rhein-Berg wird zudem kommentarlos abberufen.

Von Ina Bodenröder

Burscheid/Leichlingen. Nachdem Nicole Grünewald 2020 zur Präsidentin der Industrie- und Handelskammer zu Köln (IHK) gewählt worden war, versprach sie in einem Interview kurz nach ihrem Amtsantritt, die Entscheidungswege in der Vollversammlung und im Präsidium transparent und nachvollziehbar zu machen. Drei Jahre später hat sich dieses Versprechen für etliche Mitglieder in den lokalen Wirtschaftsgremien der IHK Leverkusen/Rhein-Berg offenbar nicht erfüllt. Mehr noch: „Es gibt bei vielen Unternehmern eine verständnislose Missstimmung, einige sind stocksauer“, sagt Jens Putzier, bis zum Frühjahr dieses Jahres Vorsitzender des IHK-Wirtschaftsgremiums Leichlingen. Mittlerweile hat er sein Amt aus Verärgerung über IHK-Präsidium und -Geschäftsführung ebenso niedergelegt wie seine Stellvertreter Wolfgang Straßer und Joachim Feuchter.

Bis zu diesem Frühjahr waren die IHK-Wirtschaftsgremien – allein sieben in den Kommunen Leverkusen/Rhein-Berg – offizielle Gremien der Kammer. Die Mitglieder wurden von der IHK bestätigt, sie vertraten als Ehrenamtler die Kammer gegenüber politischen Parteien und Stadtverwaltungen vor Ort, bezogen Stellung, wählten alle fünf Jahre ihren Vorstand. Auf den Vollversammlungen der IHK hatten die Vorsitzenden der lokalen Wirtschaftsgremien Rederecht, konnten so Einfluss nehmen. Bis zur Versammlung in diesem Frühjahr: Dort wurde eine Satzungsänderung beschlossen, nach der die lokalen Organisationen aus der Satzung der IHK gestrichen sind und damit keinen offiziellen Status mehr haben. Das Pikante daran: Nicht jedes Mitglied der Wirtschaftsgremien ist auch Mitglied der Vollversammlung. Kommuniziert wurde diese Satzungsänderung nicht und sickerte nur zufällig durch. „Wir fühlten uns komplett übergangen“, erzählt Jens Putzier. Er wandte sich deshalb an die Kölner IHK, wollte Antworten, warum alles „heimlich“ und „hintenrum“ organisiert wurde.

Lokale Gremien verlieren unmittelbar Einfluss

An dieser Stelle kam Ellen Lindner ins Spiel, seit Anfang des Jahres neue Geschäftsstellenleiterin der IHK Leverkusen/Rhein-Berg. Sie sollte für die Entscheidung werben, den Wirtschaftsgremien schmackhaft machen, dass sie dadurch unverbindlicher, lockerer seien und für neue Mitglieder eine niedrigere Hemmschwelle hätten. Das allerdings kam bei vielen Unternehmern, die die Aufgabe im Ehrenamt übernehmen, nicht gut an, zumal die Kehrseite der Medaille so aussieht: Die lokalen Gremien verlieren jedweden Einfluss, können sich nun nicht mehr offiziell äußern. „Das ist eine riesige Respektlosigkeit gegenüber dem Ehrenamt“, kritisiert Putzier das Vorgehen. Viele hätten das der IHK sehr übel genommen und sogar vermutet, Präsidium und Geschäftsführung wollten sich „Ungemütliche“ vom Halse halten.

Derzeit hat das Leichlinger Gremium keinen Vorsitz, die offizielle Leitung läge damit bei Ellen Lindner – wenn diese nicht ebenso kommentarlos vor kurzem aus ihrem Amt abberufen und nach Köln zurückbeordert worden wäre. „Davon haben wir in der Zeitung gelesen. Niemand hat es in den lokalen Wirtschaftsgremien gewusst, es gibt auch keinen rationalen Grund dafür“, kritisiert Jens Putzier. Lindner sei – im Gegenteil – bei den Unternehmern schon nach kurzer Zeit anerkannt und respektiert gewesen. „Aber auch hier hat es keine Antwort auf unsere Nachfrage gegeben. Inoffiziell hieß es, Lindner habe möglicherweise zu viel in der IHK kritisch hinterfragt.“

Kritik: IHK Köln habe die Rhein-Berger unterschätzt

Was bei den Unternehmern bleibt, ist die Frage nach der Motivation für diesen Umgang mit den zahlenden Mitgliedern. „Es schadet definitiv dem Ansehen der Industrie- und Handelskammer, wenn vor allem persönliche Interessen vertreten werden. Und es ist eine Breitseite gegen alle, die sich dort engagieren“, kritisiert Jens Putzier. Letztlich hätten die Kölner wohl das Netzwerk der Unternehmer in Rhein-Berg unterschätzt, die mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg halten.

Die Unternehmen in der Region Rhein-Berg beurteilten ihre Situation ohnehin zuletzt nicht so rosig. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage und des Fachkräftemangels blickt man dort vorwiegend durchwachsen in die Zukunft.