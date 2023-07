Musik- und Orchesterschule wachsen zusammen

Von Januar an soll es eine gemeinnützige GmbH geben.

Von Nadja Lehmann

Burscheid.Dr. Axel Plutte erinnert sich genau an den Moment, als er gemeinsam mit seinem Vater zum Orchesterverein Hilgen (OVH) ging. Elf Jahre alt war er damals, und Trompete wollte er spielen lernen. „Die Beratung fiel sehr kurz aus“, sagt der heute 68-Jährige. Der damalige Leiter, Ernst Haas, musterte ihn mit kurzem Blick und entschied: „Du spielst Horn.“ Zur stillen Freude des Großvaters, wie Plutte vermutet: „Er hat den Klang des Horns immer geliebt und mich oft zu Konzerten mit Blechbläsern mitgenommen.“ Vielleicht also hatten sich der OVH-Leiter und der Großvater damals ein bisschen abgesprochen, wie Plutte sagt. Heute ist er der stellvertretende Vorsitzende der Orchesterschule Burscheid und der Musik noch immer verbunden. Dieser den ihr gebührenden Stellenwert zu verschaffen, das ist ihm wichtig. Und so begleitet er nun einen wichtigen Prozess mit: die Verschmelzung von Musik- und Orchesterschule, die im April vom Stadtrat beschlossen wurde.

Allerdings: All zuviel wollen weder er noch Bürgermeister Dirk Runge derzeit über die sensiblen Beratungen, in denen um Kompromisse gerungen wird, verraten. Alle Beteiligten haben – vorerst – Stillschweigen gelobt. Nur so viel: „Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet“, sagt Runge im Rahmen eines Gesprächs mit dem Bergischen Volksboten. Und: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Das Ziel: Entstehen soll eine Burscheider Musik- und Orchesterschule in Form einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung – möglichst zum Stichtag 1. Januar 2024.

Als jetzt die beiden Orchester der Orchesterschule Burscheid ihr Konzert im Saal der Freikirchlich evangelischen Gemeinde Weiherstraße gaben, hatten die beiden Moderatoren, Heide Wendt und Simon Roloff, eindringlich auf ihre Nachwuchssorgen hingewiesen. Junge Musiker würden händeringend gesucht. „Wir könnten mehr Schüler haben“, sagt auch Plutte. Und man suche Lehrer: für den Musikgarten, die Musikalische Früherziehung, für die Querflöte. „Alles andere haben wir“, sagt Plutte und zählt auf: Trompete, Saxofon, Klarinette, Oboe, Tuba, Horn. Alles, was ein Bläserensemble wie der Orchesterverein Hilgen (OVH) braucht, der seinen Nachwuchs seit deren Gründung 2010 aus der eigenen Schule rekrutiert. Und Klavier und Schlagzeug gesellen sich als Fächer dazu, was unter anderem Simon Roloff zu verdanken ist, der in der Orchesterschule Schlagzeug unterrichtet und das Junge Orchester leitet.

„Dass wir hoch qualifizierte Dozenten haben, ist eine Grundidee der Orchesterschule.“

Überhaupt, die Dozenten. Fast alle sind Berufsmusiker. Simon Roloff spielt bei den Bergischen Symphonikern, ebenso Hornist Ansgar Faust. Tubist Ulrich Haas ist bei den Duisburger Philharmonikern; er spielt bis heute aus Verbundenheit beim OVH mit. „Das wurde alles durch ein großes Netzwerk und viele Kontakte möglich“, sagt Plutte, nennt den Unterricht durch hochqualifizierte Dozenten die „Grundidee“ der Orchesterschule. Ebenso wie den Schwerpunkt Ensemblearbeit. Alle Schüler sollen so rasch wie möglich in Orchestern das Zusammenspiel erleben. „Es ist wie beim Fußball. Immer nur allein auf die Torwand schießen, macht keinen Spaß“, sagt Plutte. Und ergänzt lächelnd: „So jemand wie Glenn Gould, der allein am Klavier glücklich war, ist die Ausnahme.“

Die Musik und ihre Vermittlung solle und müsse einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen: Dafür wirbt Plutte. „In der Schule ist das Fach lange vernachlässigt worden. Es gab kaum ausgebildete Lehrer“, sagt er. Vorbei die Zeiten, als Bundespräsidenten wie Walter Scheel oder Karl Carstens selbst sangen oder dazu ermutigten. Axel Plutte ist den Noten und Klängen bis heute treu geblieben. Auch als bei ihm eine fokale Dystonie diagnostiziert wurde: eine Bewegungsstörung der Feinmotorik, die auch vertraute Abläufe und Griffe unmöglich macht. „Ich bedaure sehr, dass ich nicht mehr Horn spielen kann“, sagt Plutte. „Dieser Verlust hat mich sehr traurig gemacht.“ Aber er hat Neuland beschritten, macht wieder aktiv Musik – nun als Schüler beim Schlagzeuger Simon Roloff.

Musikschule und Orchesterschule in einem Boot: Darin kann eine Chance liegen, das fand schon Fraktionschef Michael Baggeler (Bündnis für Burscheid), als die Ortspolitiker im Stadtrat über die Zusammenführung abstimmten. Baggeler hatte lange dem Musikschulverein vorgestanden. Kräfte bündeln, Schülern ein gutes Angebot machen, kompetente Dozenten beschäftigen: Das könnte auch der Musikschule ein stabileres Fundament bescheren, als es viele Jahre lang der Fall war. Die Schule hatte zuletzt mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und vor ihrer eigenen Zahlungsfähigkeit gewarnt. Nachdem die Politiker sich nicht auf einen Zuschuss hatten verständigen können und damals aus der Stadtverwaltung ablehnende Signale gekommen waren, war die Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln in die Bresche gesprungen. Der Berater kam zu dem Ergebnis, dass die Musikschule einen städtischen Zuschuss von rund 160.000 Euro braucht. Dieser Finanzdruck hatte sich 2023 erhöht: Zu Jahresende läuft die Unterstützung durch die Burscheid-Stiftung aus. Deshalb sei die Gründung der gGmbH zum 1. Januar quasi zwingend geboten, hatte Baggeler im April betont. Auch Dirk Runge hält an diesem Termin fest. Die Stadt wird die neue gGmbH von 2024 an mit jährlich 40.000 Euro bezuschussen.

Hintergrund

Die Philosophie der Orchesterschule: „Wir ermöglichen frühzeitiges gemeinsames Musizieren in Ensembles, Kinder- und Jugendorchestern. Hier können die Ergebnisse des Einzelunterrichts präsentiert und nachhaltig gefestigt werden. Das Musizieren in der Gruppe stärkt die Kinder in ihrer Persönlichkeit und weckt den Teamgeist. Denn gemeinsames Musizieren macht noch mehr Spaß.“