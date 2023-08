Wie steht es in Burscheid um die Integration?

„Wie erleben die Menschen den Krieg in Europa?“ – damit befasste sich bei Internationales Burscheid eine Talkrunde. Hier funktioniere die Integration Geflüchteter gut, war man sich einig.

Der Krieg sorgt für Vertreibung. Das wirkt sich unter anderem auf die Pflege und den Wohnungsmarkt aus. Wie ist die Situation in Burscheid?

Von Tanja Alandt

Burscheid. Bei einer Talkrunde am Sonntagvormittag beim Fest Internationales Burscheid hob die erste stellvertretende Bürgermeisterin Stella Ignatz hervor, dass es in Burscheid mit der Integration sehr gut funktioniere. Wie zum Beweis stellte sie Menschen aus der Ukraine vor, die seit März in Burscheid leben. Diese seien gut integriert und leuchtende Beispiele – ein großer Teil des Erfolgs führte sie auf die Kurse bei der Volkshochschule zurück. Zudem lobte sie Kollegen des Integrationsrats, das Burscheider Büdchen sowie die das Megafon.

Wie steht es um Wohnraum für Geflüchtete in Burscheid?

Deutsch zu lernen, einen Job und eine Wohnung zu finden – das sei die Lösung, stimmten alle Gesprächspartner zu. Der Leiter des Kommunalen Integrationszentrums des Rheinisch-Bergischen Kreises, Björn Hesse, bemerkte, die Integration falle und stehe mit der Sprache. Eine neue Sprache zu lernen, falle besonders Kindern leicht. Sie unterstützten ihre Familien auf dem Weg sehr, da diese quasi parallel die Sprache mitlernten.

Manuel Machado Rodrigues, Vorsitzender des Integrationsrats, befand, dass die Wohnungssituation prinzipiell „in Ordnung“ sei, obwohl es natürlich schwierig sei, Wohnungen zu finden. In Burscheid wäre die Unterstützung jedoch groß.

Sophia Merrem (Eine-Welt-Promoterin für das Bergische Land beim Forum für soziale Innovation gGmbh) wies zudem auf die globalen Nachhaltigkeitsziele hin. „Da es nicht nur Krieg in Europa gibt, sondern auch weltweit Menschen wegen des Klimawandels flüchten müssen, da sie keine Lebensperspektive mehr haben, sollten wir alle Verantwortung übernehmen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.“

Hannelore Schmiss berichtete vom Erfolg einer Interkulturellen Kochgruppe, die sich durch Zufall gegründet hatte. Sie zeige den Menschen, die nach Deutschland flüchten mussten, was man mit den für sie fremden Lebensmitteln wie beispielsweise Rosenkohl, Rhabarber oder Spargel zubereiten könne – oder wie man preisgünstige Gerichte wie „Arme Ritter“ koche.

Welche Hürden gibt es bei der Pflege von Geflüchteten?

Mit Blick auf den Pflegesektor berichtete eine Teilnehmerin, dass Bewohnerinnen, die von Kriegstraumata betroffen sind und sexuelle Gewalt bei ihrer Flucht erfahren haben, generell von keinem Mann gepflegt werden möchten. Für „normale, moderne“ Menschen spiele derweil die Hautfarbe keine Rolle, wenn es um Kranken- und Altenpflege geht, erläuterte sie weiter.

Es mache aber Sorgen, dass der Krieg, der durch Russland in der Ukraine angefangen habe, sich hierher nähere. „Alle Menschen laufen vor Bomben weg, die von Menschen produziert werden“, ermahnte eine Gesprächspartnerin. Es gebe derzeit weltweit 355 Kriege.