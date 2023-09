Wie Hund und Mensch zum Team werden

Silvia Gruber gibt Herrchen und Frauen individuelle Tipps – Antje Mettke und Dobermann Spyke konnte sie helfen.

Burscheid. Spyke ist sehr neugierig. Er schnüffelt überall herum, horcht aber aufs Wort, als ihm Antje Mettke sagt, dass er sich hinlegen soll. Später sitzt er ruhig im Gras und verfolgt das Gespräch. „Es ist mein erster Hund, ich hatte mich für einen Dobermann entschieden“, sagt die Hundehalterin. Sie habe sich darauf vorbereitet, viel über die Hunderasse erfahren, im Internet gegoogelt und Bücher gewälzt. „Doch als er ein Jahr alt wurde, ging es so nicht mehr weiter“, erzählt Antje Mettke. „Bei Spaziergängen zog er mich nur noch hinter sich her. Ich konnte ihn nicht mehr bändigen.“

Hundetrainerin Silvia Gruber lernte Antje Mettke und Spyke kennen. „Ich besuchte die beiden in ihrer gewohnten Umgebung und mir wurde schnell klar, hier muss erst einmal zu Hause eine Struktur reingebracht werden“, sagt die Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. „Ruhe ist in der Beziehung zu Hunden ganz wichtig.“ Und die hatte Antje Mettke längst verloren. „Bei Hunden steht nicht das Reden an erster Stelle, sondern eine ganz klare Körperhaltung“, sagt Silvia Gruber. „Als Coach komme ich mit einem Blick von außen und sehe Dinge, die der Hundehalter selber so nicht mehr sieht.“

„Bei den ersten Spaziergängen kam sogar Antjes Sohn mit“, erinnert sich Silvia Gruber. „Sie führten ihn zu zweit an der Leine – so viel Kraft hatte der Dobermann entwickelt. Er hatte seinen eigenen Kopf.“ Antje Mettke wollte es auf jeden Fall schaffen und mit ihrem Hund ein gutes Team werden. Sie hielt sich daher strikt an die Vorgaben der Hundetrainerin. Und sie machte ihre Hausaufgaben.

Silvia Gruber hat sich 2015 nebenberuflich als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin selbstständig gemacht. „Unser Hovawart Milow erwies sich in Sachen Erziehung als eine größere Herausforderung“, sagt Silvia Gruber. „Dadurch lernte ich verschiedene Welpengruppen und Hundeschulkurse kennen.“ In ihr entwickelte sich aus diesen teils negativen Erfahrungen der Wunsch, selbst eine Ausbildung zu machen. „Nach einiger Recherche absolvierte ich die Ausbildung zur Hundetrainerin und später noch zur Verhaltensberaterin bei Ziemer & Falke.“ Die Kurse haben in der Solinger Fauna stattgefunden. „Ich habe durch die beiden Kurse sprichwörtlich einen vollen Handwerkskoffer an die Hand bekommen, aus dem ich nun individuell das Passende für jedes Hund-Menschen-Paar aussuchen kann.“ Jeder Mensch und jeder Hund seien verschieden.

Hundehalterin Antje Mettke sagt: „Ernsthaftigkeit ist wichtig.“ „Der schönste Lohn für meine Arbeit ist es, zu sehen, wie Hund und Mensch zu einem Team zusammenwachsen“, sagt Silvia Gruber. Sie bietet überwiegend Einzeltrainings an. „Das ist sehr effektiv“, sagt sie. „Einige Hunde sind sehr verhaltensoriginell. Da stellt sich immer die Frage: Wo kommt das Verhalten her? Wie spielen Hund und Mensch zusammen?“ Für das Erstgespräch besucht Silvia Gruber Mensch und Hund. „So bekomme ich besser und schneller ein Bild davon, mit welchen Problemen die Menschen konfrontiert sind“, sagt sie. „Und ich konzentriere mich dann aufs Wesentliche.“ Die Verhaltensweisen der Hunde kämen nicht von ungefähr. „Wenn ein Hund in der Welpengruppe lernt, auf jeden Hund zuzustürmen, ohne Distanz zu halten, dann manifestiert sich damit ein Verhalten, das später, wenn der Hund älter und größer geworden ist, kaum noch akzeptabel ist.“

Eigentlich, da ist sie sich sicher, müsste sie Menschentrainer oder Menschencoach heißen. „Denn nur der Mensch kann sein Verhalten verändern und damit dem Tier mehr Sicherheit durch klare Ansagen, eine ruhige Art und eine eindeutige Körperhaltung geben“, sagt Silvia Gruber.

Die studierte Betriebswirtin, die viele Jahre bei Unternehmen in diesem Bereich gearbeitet hat, hat nun eine neue, sehr befriedigende Halbtagsstelle gefunden. „Ich arbeite seit August als Schulsekretärin an der Grundschule in Dierath“, sagt sie. „Das macht großen Spaß und ist ein völlig neues Metier.“ Mit ihrem Mann, den beiden Hunden Milow und Mala, einem Kater und der Tinker-Stute Coco lebt sie in Burscheid. Die drei Kinder sind aus dem Haus. „Da ich keine Trainingswiese besitze, treffe ich mich mit den Hunden und ihren Inhabern immer auf geeignetem Gelände. Der Wanderparkplatz Schöllerhof gehört dazu.“ Neben den Einzeltrainings unterhält sie auch noch zwei kleine Walk-and-Train-Gruppen. „Wir treffen uns auch schon einmal in der Stadt und üben dort das entspannte Begegnen mit Hunden und Menschen.“

Kontakt

Silvia Gruber, DOGiT – Individuelles Training für Mensch und Hund, Hauptstraße 141a in 51399 Burscheid; Telefon: 02174-6664427, Mobil: 0160-7984315; E-Mail: silvia@hundetrainer-dogit.de

Die Aufsichtsbehörde ist das Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen-Kreises, Kreishaus Gronau, Refrather Weg 30, 51469 Bergisch Gladbach, Erlaubnis nach §11 Abs. 1 Nr. 8f TierSchG gewerbsmäßig für Dritte Hunde auszubilden oder die Ausbildung durch den Tierhalter anzuleiten.