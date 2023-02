Wie groß ist die Not in unseren Grundschulen?

In Niedersachsen sollte wegen es Lehrermangels die Vier-Tage-Woche eingeführt werden. So sieht es in Burscheid aus.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Es war eine Schlagzeile, die aufhorchen ließ: Eine Grundschule in Niedersachsen wollte, so meldete es unter anderem das bekannte Hamburger Nachrichtenmagazin, die Vier-Tage-Woche einführen. Der Grund: Lehrermangel. „Unsere Unterrichtsversorgung sieht sehr schlecht aus, und wir sehen uns nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen“, schrieb die Schulleiterin der im Landkreis Ammerland gelegnen Grundschule in einem Elternbrief. Das Kultusministerium Niedersachsen untersagte die Vier-Tage-Woche allerdings. Die Frage aber bleibt: Wie groß ist die Not in den Schulen? Wie sieht es in Burscheid aus? In der Stadt gibt es mit der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen, der Montanusschule an der Höhestraße und der Gemeinschaftsgrundschule Dierath gleich drei Einrichtungen der Primarstufe.

„Wir befinden uns nicht in einer solchen Gemengelage, Gott sei Dank“, sagt Claudia Zimmermann, die die Montanusschule leitet und in diesem Fall mit für ihre Kolleginnen Sonja Tippel (EMA) und Corinna Stobbe (Dierath) spricht – die drei Schulen pflegen sich eng abzustimmen. „Dabei helfen uns gute Kooperationen.“ Sie hebt dabei insbesondere Stadt und Kreis hervor. So sei es möglich, sich in den Schulen gegenseitig mit auch längerfristigen Abordnungen auszuhelfen: Gerade eben hat Zimmermann selbst eine Lehrkraft Richtung Odenthal entsandt, wo Not herrschte. Und sie kann im Umkehrschluss ihrerseits auf pragmatische Hilfe hoffen, wenn Bedarf besteht: „Das wird praktiziert und klappt“, sagt sie. So habe man im vergangenen Jahr Verstärkung aus Wermelskirchen bekommen. „Vom Schulamt kriegen wir zeitnah Unterstützung.“

Denn natürlich gibt es auch in der Montanusschule Engpässe, und Claudia Zimmermann gehört keineswegs zu denjenigen, die die rosarote Brille aufhaben: „Natürlich haben auch wir Ausfälle. Wir haben Erkrankungen“, sagt sie. „Aber wir haben langfristige Möglichkeiten, solche Lücken zu füllen.“

Lehrermangel in Burscheid: Pädagogischer Auftrag muss im Verhältnis zur Gesundheit stehen

Und das sei auch geboten, denn den pädagogischen Auftrag hält die Schulleiterin hoch: „Natürlich ist eine gute Besetzung besser für eine qualitative Versorgung.“ Den Kindern das bestmögliche Angebot zu machen, das sei „das Wichtigste“, sagt Zimmermann: „Dafür gibt jeder alles.“

In diesem Zusammenhang aber nennt sie eine weitere Aufgabe, nämlich die „Gesunderhaltung“ des Kollegiums. „Ich habe eine Fürsorgepflicht“, sagt Zimmermann. Ein Aspekt, der im Fall der niedersächsischen Schule vielleicht unterschätzt worden sei: „Da ist von höherer Seite zu kurz gedacht worden“, vermutet Zimmermann und zeigt sich froh, dass das in Burscheid ihrer Einschätzung nach anders ist: „Wir fühlen uns wahrgenommen. Auf Kommunal- und auf Kreisebene.“

Rund 30 Köpfe zählt ihr Kollegium derzeit. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt Zimmermann. „Aber natürlich weiß ich nicht, was in ein paar Monaten, in ein paar Jahren ist.“ Wie man den Lehrermangel bekämpfen, den Beruf attraktiver machen könne? Die Besoldung der Grundschullehrer müsse (und werde jetzt auch) angehoben werden, das vorhandene Personal unterstützt und wertgeschätzt, mehr Studienplätze mit größerem Praxisbezug geschaffen werden: „Es ist ein schwieriges Thema, das man viel größer, nämlich gesamtgesellschaftlich denken muss“, sagt Claudia Zimmermann.

Klar sei, dass die Anforderungen im Primarbereich gestiegen seien: Themen wie Migration, Integration, Digitalisierung spielten eine immer größer werdende Rolle. „Neben aller Fachexpertise braucht ein Bewerber vor allem aber Herz. Sonst ist er in der Grundschule falsch.“ Quereinsteiger sind keine schlechte Sache; Zimmermann schätzt deren Fachwissen: „Aber natürlich müssen sie begleitet werden. Und das wiederum fordert die Bestandslehrkräfte.“

Lehrer in Bayern oder in NRW: Das ist nicht dasselbe

Über Bayerns Vorstoß, Kandidaten mit Umzugspauschale zu ködern, schüttelt die Pädagogin den Kopf. „Ob man Lehrer in Bayern oder NRW ist, ist ein Unterschied“, sagt sie und erzählt vom Beispiel einer Kollegin, die aus privaten Gründen nach Bayern zog: „Hier war sie Schulleiterin, dort wurde sie wie eine Praktikantin behandelt.“ Und ob es zielführend sei, sich gegenseitig Bewerber abzujagen, sei ohnehin dahingestellt. Sinnvoller sei es, Stellschrauben zu koordinieren, den Flickenteppich an Entscheidungen und Prozessen aufzuheben.

Den Vorstoß von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, übergeordnete Aufgaben wie den Digitalpakt auf Bundesebene zu bündeln, findet Zimmermann gar nicht so schlecht: „Ich habe nicht die Fachexperten und nicht die Zeit“, sagt sie, obwohl sie nach eigener Aussage gern dabei ist, findet aber auch: „Corona hat da viel losgetreten.“ Verstecken müsse man sich also keineswegs. Schon gar nicht in Burscheid, wie sie nochmals betont: „Die Kommunen kriegen Geld und müssen damit umgehen. Das läuft hier vorzeigemäßig. Und dann muss die jeweilige Schule etwas daraus machen.“