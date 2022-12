Wie finden Frauen nach der Babypause in den Job?

Agentur für Arbeit in Bergisch-Gladbach: Infoveranstaltung zum Thema „Zurück in den Beruf“.

Von Susanne Koch

Burscheid. Einige Jahre hat Maria M. ausgesetzt, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Jetzt möchte sie gerne wieder in ihren Beruf einsteigen. Aber viele Dinge haben sich in dem kaufmännischen Beruf geändert. Sie weiß alleine nicht weiter.

Zurück in den Beruf: Eine Infoveranstaltung für alle, die nach einer Familienphase wieder durchstarten wollen. Die gibt es am Dienstag, 13. Dezember, 9 Uhr, im Gruppenraum des Berufsinformationszentrums (BiZ) der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, Bensberger Str. 85.

Die angebotene Infoveranstaltung dreht sich rund um das Thema beruflicher Wiedereinstieg. Nicht immer gelingt nach einer familienbedingten Auszeit die Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit reibungslos. Ein Umzug, eine Kündigung zum Ende der Elternzeit, keine passenden Arbeitszeitmodelle beim bisherigen Arbeitgeber oder die schon lange dauernde Gewissheit, etwas Neues machen zu wollen − die Gründe, warum es auf der bisherigen Arbeitsstelle nicht weitergeht, sind vielfältig. Das kann die Rückkehr ins Berufsleben zu einer großen Herausforderung machen, neben der, die es ohnehin, auch ohne Wechsel der Arbeitsstelle, schon ist: einen Betreuungsplatz finden, in Teilzeit arbeiten, den Spagat zwischen Familienaufgaben und Arbeit meistern.

Die Agentur für Arbeit möchte Sie in dieser Zeit unterstützen. Sie sind nicht allein. Viele andere sind in der gleichen Situation. Schon das in unserer Veranstaltung zu erfahren, kann Mut machen. Daneben widmen wir uns vielen Fragen, wie zum Beispiel: Was sollte ich vor einer Wiederaufnahme der Arbeit bedenken und geregelt haben? Was bringe ich für den Arbeitsmarkt mit? Wie aktuell ist meine Qualifikation? Welche Arbeits- und Fahrzeiten kann ich einrichten? Welche Arbeitszeitmodelle gibt es? Wie kann ich die Stellensuche angehen? Wie sieht der örtliche Arbeitsmarkt derzeit aus? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es seitens der Agentur für Arbeit?

Zu diesen und anderen Themen rund um den Wiedereinstieg gibt es Informationen und Impulse, ebenso wie ausreichend Zeit für Ihre Nachfragen und den gegenseitigen Austausch. Die Referentin, Dr. Dagmar Wirthmann, ist Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. In dieser Funktion ist sie rund um die Themen Frauenförderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gleiche Chancen am Arbeitsmarkt, Teilzeitausbildung und Karrierechancen für Frauen tätig. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, Frauen und Männer zum Thema Wiedereinstieg ins Berufsleben zu informieren und beraten.