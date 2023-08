WfB setzt auf Kontinuität und Innovation

Bei „Wir für Burscheid“ kündigt sich eine große Veränderung an. Die langjährigen Vorsitzenden machen Platz für frisches Blut.

Von Knut Reiffert

Burscheid. Bei der im April 2006 gegründeten Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ (WfB) steht in diesem Jahr ein Generationswechsel an. „Unser 1. Vorsitzender Remi Selbach und seine Stellvertreterin Bettina Wehrenberg haben angekündigt, nach 15 Jahren nicht wieder für den Vorstand zu kandidieren“, erklärt Andrea Lunau, die bei WfB derzeit noch Beauftragte für die Bereiche Marketing, Werbung und Social Media ist.

Für den Posten der 1. Vorsitzenden des Vereins kandidiert die 37-jährige Buchhändlerin selbst. Als Stellvertreterin tritt Daniela Zyball vom Family Fitness Club an. „Sehr freuen wir uns auch, dass Steuerberaterin Andrea Schilling für die Position der Kassiererin bereitsteht.“

„Aber erstmal muss ich auch tatsächlich gewählt werden“, weiß die in Burscheid aufgewachsene und vor sieben Jahren heimgekehrte Mutter von drei Kindern. Die entsprechende Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 9. August, um 19 Uhr im Hotel/Restaurant Schützenburg statt. Für die Folgezeit hofft sie einerseits auf Kontinuität. „Die ist gewährleistet, weil uns Remi Selbach und Bettina Wehrenberg mit ihrem reichen Erfahrungsschatz als Beisitzer weiter zur Verfügung stehen.“ Zudem möchte Dirk Neubuß Geschäftsführer bleiben. Als weitere Beisitzer kandidieren am 9. August Ute Korytowski, Ute Hentschel und Oliver Dittrich.

In Zukunft sollen mittelständische Unternehmen mehr ins Boot geholt werden

Andererseits weiß Andrea Lunau, dass „frischer Wind“ nötig ist, um die Zahl der Mitglieder von jetzt etwas mehr als 60 zu halten und möglichst noch zu steigern. Für WfB werben möchte sie gerade bei mittelständischen Betrieben. Denn die scheinen ihr im Vergleich zu Einzelhändlern, großen Industrieunternehmen oder auch Solo-Selbstständigen unterrepräsentiert.

Auf ihrer To-do-Liste stehen ein Relaunch der Vereinshomepage und eine intensivere Nutzung des Instagram-Accounts. Beiden Projekten seien aber durch das knappe Budget Grenzen gesetzt. „Außerdem planen wir mit dem Netzwerktreffen ein neues Veranstaltungsformat zu Themen, die viele unserer Mitglieder brennend interessieren“, kündigt Andrea Lunau an. Das könnten Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Unternehmensnachfolge und Personalakquise sein. Erster Termin der vereinsinternen Veranstaltungsreihe ist der 23. Oktober. Dann geht es um „Fördermittel - Digitalisierung im Betrieb“. Referent ist Slawomir Swaczyna von der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW).

„Am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr startet auch unser Female Business Treffen, zu dem Unternehmerinnen der Region eingeladen sind, sich über Herausforderungen und Erfolge auszutauschen“, freut sich Andrea Lunau auf eine weiteres neues Veranstaltungsformat.

„Ä Tännschen please“ kommt erstmals in die Innenstadt

„Außerdem freuen wir uns sehr, dass die WfB in diesem Jahr zum ersten Mal einen richtigen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt abhalten kann“, erklärt das ehemalige Leverkusener Ratsmitglied. Titel: „Ä Tannschen in the City“. „Als Partner haben wir die ortsansässige Agentur Stilformart, die Veranstalter von „Ä Tännschen please“ gewinnen können, die ihr erfolgreiches Konzept in die Stadt spiegeln werden.“ Es soll auch einen Shuttleservice zwischen dem Standort an der B51 und der Innenstadt geben. Als Aussteller kündigt Lunau für den 16. und 17. Dezember vor alllem kleine Kunsthandwerksbetriebe an. „Am zweiten Tag findet auch das Tannenbaumfest statt, an dem die Vereine und Verbände in Burscheid immer die mittlere Hauptstraße mit Leben füllen und der Einzelhandel von 13-18 Uhr öffnet.“ Zudem wird die Gärtnerei Höpken wieder ihren beliebten Tannenbaumverkauf durchführen.

+ Auch beim Familien- und Umweltfest mit verkaufsoffenem Sonntag ist Wir für Burscheid mit im Boot. Die diesjährige Ausgabe sorgte am 23. April für viel Leben in der Innenstadt. © Doro Siewert

Besonders viel hält die designierte WfB-Vorsitzende vom Netzwerken. „Das ist auch durch Corona ein bisschen eingeschlafen.“ Um etwas für Burscheid zu bewegen, möchte sie Unternehmen, die auch als Sponsoren in Erscheinung treten könnten, sowie Vereine und alle anderen Akteure der Stadtgesellschaft an einen Tisch bekommen. „Ich bin mir sicher, dass viele Aufträge, die jetzt an auswärtige Firmen gehen, in der Stadt gehalten werden könnten, wenn die lokalen Angebote bekannter wären“, setzt Andrea Lunau auf den innerstädtischen Austausch. Als Beispiele nennt sie den Druck von Flyern oder die Beschriftung von Autos.

Zweimal findet der Feierabendmarkt noch in Burscheid statt

Gleich mehrere Ansätze verfolgt die WfB, was leerstehende Ladenlokale anbelangt. Die gibt es auch in Burscheid. Wenn auch nicht in dem Maß wie in vielen Nachbarstädten. Ins Spiel kommt dabei – gerade was Fördermittel anbelangt – Linus Klenter als City-Manager der Stadt. Er gehört auch zum Vereinsvorstand.

Außer als Mitorganisator der wichtigsten Veranstaltungen in der Stadt beteiligt sich „Wir für Burscheid“ in diesem Sommer erstmals am Feierabendmarkt. Der findet in Burscheid noch am 17. August und 14. September (jeweils donnerstags) statt. Am WfB-Stand können die beliebten Burscheid-Artikel (unter anderem Tassen, Brettchen, Regenschirme, Schlüsselanhänger, Magnete) erworben werden. „Und natürlich nutzen wir die Gelegenheit, über unsere Aktivitäten zu informieren und dadurch möglichst neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Andrea Lunau.

Termine

Der WfB tritt in der zweiten Jahreshälfte bei folgenden Veranstaltungen in Erscheinung: Kunst im Schaufenster, Eröffnung am Samstag, 2. September, um 12 Uhr an der Ev. Kirche.

Der Bauernmarkt mit Heimatshoppen und verkaufsoffenem Sonntag findet am 10. September statt; das kulinarisches Wochenende: am 14. und 15. Oktober mit einem langen Samstag bis 22 Uhr in den teilnehmenden Geschäften.

wir-fuer-burscheid.de