Wer mag wieder Adventstürchen öffnen?

Zukunftsinitiative ruft Vereine, Schulen und Institutionen zum Mitmachen auf.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Es ist August, aber in Burscheid denkt man schon an den Winter: Auch in diesem Jahr möchte die Zukunftsinitiative Burscheid wieder in Zusammenarbeit mit Burscheider und Hilgener Vereinen und Institutionen zu einem „lebendigen Adventskalender“ einladen. Premiere war im vergangenen Jahr. An möglichst jedem Tag im Advent sollen Burscheider Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich im Rahmen kleiner Aktionen auf Weihnachten einzustimmen. Nun laufen die Vorbereitungen an.

Alle Angebote werden in einem Flyer veröffentlicht

Neben den ohnehin in Burscheid und Hilgen schon stattfindenden Angeboten zur Adventszeit sucht die Zukunftsinitiative Burscheid weitere Institutionen, Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Vereine, Initiativen, die an einem Tag im Dezember ein Adventstürchen öffnen möchten. Alle Angebote werden in einem Flyer veröffentlicht. Wer beim 2. lebendigen Adventskalender ein Adventstürchen öffnen möchte – egal ob traditionell bestehendes Adventsangebot oder neue Idee – wird gebeten, sich bis zum 15. September bei Martina Boden unter Tel. 02174-670102 oder per E-Mail zu melden:

zukunftsinitiative-burscheid@gmx.de

Interessierte erhalten dann ein Anmeldeformular, auf dem Details zur geplanten Aktion eingetragen werden können. Hinter dem „Türchen“ sollte sich eine kleine Aktion verbergen, die einen adventlichen und besinnlichen Charakter trägt und Begegnung ermöglicht. „Über die Ausgestaltung der Aktionen kann jeder frei entscheiden, gerne können auch bestehende Angebote für Interessierte geöffnet werden. Das Angebot sollte möglichst kostenfrei sein“, heißt es aus dem Rathaus.

„Ein Adventstürchen ist für die jeweiligen Veranstalter eine gute Möglichkeit, sich und ihre Arbeit vorzustellen“, unterstreicht Martina Boden, Koordinatorin der Zukunftsinitiative Burscheid.