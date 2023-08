Wenn schöne Erinnerungen Gestalt annehmen

Zum Ende der Sommerferien blickt unsere Autorin auf Urlaubssouvenirs aus aller Welt.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. „Souvenirs, Souvenirs – aus Paris und Cannes!“ So begann in den 60er-Jahren ein Ohrwurm. Von jeder Urlaubsreise einen weiteren – im unbeobachteten Moment ‚gemopsten‘ – Aschenbecher in die heimische Vitrine zu stellen, das ist nicht die feine englische Art, Erinnerungen zu konservieren.

Andenken in unerschöpflichen Größen und Formen werden im positiven Sinn jedoch von den allermeisten Heimkehrern aus fremden Gefilden nach Hause mitgebracht. Wer bei Familie, Freunden und Bekannten ein wenig nachhakt, in welcher Gestalt sich deren schönste Ferienmomente materialisiert haben, hört die skurrilsten bis erstaunlichsten Geschichten. Von den Massenartikeln auf jedem Markt, Basar oder Kiosk wollen wir lieber schweigen.

Ein schneller Dank an die nette Blumen-Versorgerin

Auch die Last-Minute-Mitbringsel für die hilfreiche Nachbarin, die sich so nett um fremde Blumen gekümmert hat, geben keine emotionalen Highlights her.

Da erfreut sich ein 35 Zentimeter hoher Deko-Storch im Rasen von Heimleiterin Birgit Hoferichter weit mehr seines langjährigen Daseins. Sie erspähte und kaufte ihn während ihres Urlaubs in Polen. Solch netten, stabilen Rasenschmuck sah sie nirgendwo in heimischen Gefilden.

Interessantes weiß auch das musikalische Allroundtalent Engelbert Wrobel zu erzählen: „Ich besitze seit circa zehn Jahren ein grau-buntes T-Shirt aus Havanna/Kuba. Darauf steht – natürlich in Spanisch: Jemand, der mich ganz lieb hat, kaufte mir dieses T-Shirt!“ Die kubanische Band auf dem Markt habe ihm zuliebe einen tollen Jazz gespielt, als sie hörte, dass der Deutsche auch Musiker ist, verbindet Wrobel gleich noch eine Anekdote mit dem Shirt.

An einem ganz anderen Ufer sucht Renate Ewert ihre Schätze. Am Strand der Ostsee entdeckt sie „Hühner-Könige“, auch Hühnergötter genannt. Ganz selten und in der Steinmasse kaum zu entdecken liegen sie da: rau, klein, in abstrakter Form. Aber mitten darin ein präzises Loch mit Eingang und Ausgang. Geheimnisvolle Objekte, die außer dem Loch viel Raum lassen für Gedankenspiele. Die Geologen sprechen von längst verwitterten Kreideeinlagerungen in Feuersteinknollen.

Manche Erinnerungen materialisieren sich nicht

Den Globetrotter Christoph Knöpfle erreichte der Klingelton seines Handys kurz vor Trondheim in Norwegen. Auf die heitere Frage der Autorin bekannte er kurz und nachdenklich: „Dinge als Souvenir habe ich weder von meinen Aufenthalten in Haiti noch aus dem fernen Osten mitgebracht. Es lag mir mehr am Herzen, mich selbst den Menschen zu widmen, die meine handwerkliche und planerische Arbeit nötig hatten.“

Souvenirs gab es schon in der Antike

Mehr oder manchmal weniger reell erworbene Souvenirs reisten aus fremden Ländern bereits in der Antike zusammen mit den Fans in deren Heimatorte. Dazu gehörten Prunk-Statuen von Helden ebenso wie – als Original geglaubte – Einzelteile von verehrten Berühmtheiten.

Außer den „Stehrümkes“ gibt es auch durchaus bewegliche Souvenirs zum täglichen Gebrauch. Der Kaffee, Tee oder die Milch schmecken am besten aus der Tasse mit dem hübschen Bild von Helgoland bis Tirol – oder anderswo. Besonders während der Kaffeepause im Büro, die es erst seit etwa 20 Jahren gibt.