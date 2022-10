Welche Wünsche gibt es an den künftigen Busverkehr?

Wupsi: Umfrage zur Zukunft des Öffentlichen Personen Nahverkehrs.

Burscheid. Als eines von 12 Modellprojekten in Deutschland wurde die Wupsi im Rahmen des Förderprojekts „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr von über 160 Projekten für die Förderung ausgewählt und seit Anfang diesen Jahres bei der Umsetzung von den angemeldeten Maßnahmen finanziell unterstützt. Neben dem Ausbau des Schnellbusnetzes sowie der Einführung eines On-Demand-Verkehrs zählt dazu ebenfalls die Entwicklung einer umfassenden Mobilitätsplattform als Weiterentwicklung der bestehenden Apps.

Das Fraunhofer IAO aus Stuttgart übernimmt im Zusammenhang des Förderprojekts die Begleitforschung und möchte herausfinden, wie die einzelnen Maßnahmen dazu beitragen, den ÖPNV in der Region noch attraktiver zu machen. Die Forschung startet mit einer ersten Mobilitätsumfrage, deren Teilnehmende die Mobilität von morgen mit verändern und Ihre Meinung teilen können. Neben Fragen zum aktuellen Mobilitätsverhalten und der Zufriedenheit mit dem ÖPNV werden die Teilnehmenden auch nach Wünschen und Anforderungen an einzelne Mobilitätsangebote und -komponenten befragt.

Darüber hinaus wird am Ende der Umfrage ein kurzes Entscheidungsexperiment durchgeführt, mit welchem herausgefunden werden soll, welche Faktoren für die Verkehrsmittelwahl der Befragten entscheidend sind. Die Umfrage richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Region, unabhängig davon, ob sie den ÖPNV nutzen oder nicht. Für die Beantwortung der Fragen sind daher auch explizit keine Vorkenntnisse notwendig. Stattdessen zielt die Umfrage auf generelle Erfahrungen ab. In nur wenigen Minuten können Teilnehmende durch die Beantwortung einen eigenen Beitrag zur Mobilitätswende leisten. Die Wupsi würde sich sehr freuen, wenn sich viele Bürgerinnen und Bürger diese Zeit nehmen und bei der Umfrage mitmachen würden. -kc-

www.wupsi.de