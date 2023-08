Welche Reisen die Blutspende verhindern

Wer in einem Malariagebiet war, muss warten.

Von Anja Kriskofski

Bergisches Land. In den vergangenen Monaten habe man die Kliniken gut versorgen können, sagt Vera Sievert, Pressesprecherin beim DRK-Blutspendedienst West. „Aber wir merken in den letzten Wochen, dass wir das Tagesziel fast nie erreicht haben. Viele Menschen ohne schulpflichtige Kinder sind jetzt unterwegs.“ Rund 800 Blutspenden pro Tag brauche man jedoch allein hier in der Region für eine sichere Versorgung. Je nach Urlaubsort kann aber nicht jeder Reiserückkehrer sofort spenden.

So darf nach einer Reise in ein Gebiet, in dem ein Infektionsrisiko mit Viren wie Malaria, Dengue, Zika und Chikungunya besteht, bis zu sechs Monate lang kein Blut gespendet werden. Das betrifft zum Beispiel Länder wie die Dominikanische Republik, Kenia oder auch bestimmte Regionen in Thailand. „Die Richtlinien ändern sich permanent“, erklärt Pressesprecher Stephan David Küpper.

Altersgrenze für Mehrfachspender soll fallen

Er empfiehlt deshalb, die Hotline des Blutspendedienstes (Tel. 0800-1194911) zu kontaktieren oder einen Online-Check zu machen, wenn man unsicher sei: „Dann erspart man sich den Frust, zum Termin zu kommen und dann nicht spenden zu dürfen.“

Auch Auslandsaufenthalte, die lange zurückliegen, können zum Ausschluss führen: Wer zwischen 1980 und 1996 mehr als sechs Monate in Großbritannien oder Nordirland verbracht hat, darf wegen des Risikos, den Erreger der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zu übertragen, ebenfalls nicht spenden.

Bestimmte, eigentlich aus den Tropen stammende Infektionskrankheiten können inzwischen auch hierzulande übertragen werden. So führe der DRK-Blutspendedienst seit rund anderthalb Jahren zwischen Juni und November bei allen Blutspenden auch einen PCR-Test auf das West-Nil-Virus durch, so Küpper. „Denn die Mücken, die das übertragen, gibt es inzwischen auch hier.“

Nicht nur Reisen können dazu führen, dass man von der Blutspende zurückgestellt wird. So dürfen Spender am Tag einer Zahnreinigung oder Zahnbehandlung kein Blut spenden. Nach einem Implantat oder einer Wurzelbehandlung beträgt die Wartezeit vier Wochen. Die gleiche Frist gilt nach einer Antibiotika-Einnahme. Mit einer frischen Tätowierung, nach einem Piercing- oder Ohrlochstechen müssen Spender vier Monate warten.

Bei den Richtlinien für die Blutspende, die vom Paul-Ehrlich-Institut und der Bundesärztekammer festgelegt werden, stehen in Kürze Änderungen an: Ab wann, sei noch nicht klar, sagt Stephan Küpper. So soll es für Mehrfachspender keine Altersgrenze mehr geben, die bislang bei 76 Jahren liegt. Wenn jemand regelmäßig Blut spendet, entscheide der Arzt vor Ort individuell über die Zulassung. „Ich könnte mir vorstellen, dass das viele betrifft. Wir bekommen zumindest oft zu hören, dass ältere Spender gerne weiter spenden würden.“ Bei der Altersgrenze von 68 Jahren für Neuspender soll es bleiben.

Andere Zulassungsbedingungen für homosexuelle Männer

Andere Zulassungsbedingungen sollen künftig auch für homosexuelle Männer gelten. „Künftig wird jeder Spender nach dem sexuellen Risikoverhalten gefragt“, erklärt Küpper. Kontraindikation sei Analverkehr mit wechselnden Partnern in den vergangenen vier Monaten vor der Blutspende.

Angesichts nachlassender Terminbuchungen ermutigt Stephan Küpper Blutspender, einen Termin zu reservieren und zur Blutspende zu kommen. Denn Anfang Oktober stehen schon wieder die Herbstferien an.