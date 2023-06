Feierabendmarkt steht auf der Kippe

Wegen schlechtem Wetter

Der Feierabendmarkt im vergangenen Jahr zog viele Besucherinnen und Besucher nach Burscheid.

Der geplante Feierabendmarkt am Donnerstagabend steht auf der Kippe. Die Absage könnte kurzfristig erfolgen.

Burscheid. Die Burscheider Stadtverwaltung behält sich vor, den für Donnerstag geplanten Feierabendmarkt noch kurzfristig abzusagen. Grund: das Wetter. Peter Bay vom Ordnungsamt: „Die Prognosen in den unterschiedlichen Wetterdiensten sind in Bezug auf die zu erwartenden Regenmengen zwar noch nicht konkret, aber eine Marktteilnehmerin hat bereits abgesagt.“ Ob sich dem noch weitere Beschicker anschließen, sei ungewiss. „Wir werden morgens entscheiden, ob der abendliche Markt im Bereich der Hauptstraße/Am Markt bis in die Kirchenkurve stattfinden kann“, sagt Bay. nal