Burscheid. Ukraine-Krieg, Armut, Hunger, Not: Die Welt von heute ist eine komplexe, undurchschaubare. Eine voller Gewalt und Aggression. Aber auch eine voller Schönheit und Wunder. Die können ganz klein sein: Ein Tautropfen morgens an einer Blüte, das Miau des Stubentigers, der erste Schluck Kaffee, der Schritt auf die Yogamatte. Und genau das wollten wir wissen und haben einige Burscheiderinnen und Burscheider gefragt: „Was macht Ihr Leben reicher?“

Dirk Runge (Bürgermeister): Vor allen Dingen unser Familienleben macht mein Leben reicher! Das macht es natürlich nicht nur an besonderen Tagen, wie Geburtstage, Ostern oder Weihnachten, sondern auch im alltäglichen Leben. Es ist eine große Freude und ein großer Segen, dass ich fast jeden Tag mit meiner Frau verbringen kann. So hat man die Gelegenheit, das über den Tag Erlebte miteinander zu teilen und sich auszutauschen. Im besten Fall kommen noch die Kinder hinzu, und so gibt man sich untereinander die notwendige Geborgenheit. Dabei steht die Geborgenheit für Sicherheit, Wohlgefühl, Vertrauen, Zufriedenheit, Akzeptanz und Liebe durch andere.

Reicher macht mein Leben auch die große Familie mit meinem Bruder und meinen Schwägerinnen und Schwagern, Nichten und Neffen sowie Freundinnen und Freunde. Hierbei freue ich mich immer sehr auf interessante und rege Diskussionen, leckeres Essen und leckeren Wein. Und im besten Fall werden ganze Urlaube miteinander verbracht! Zusammen zu lachen und leider beizeiten auch gemeinsam zu weinen sind lebensbereichernde Erlebnisse.

Nicht zuletzt ist es die Abwechslung, die mein Leben reicher macht. Auch wenn ich gerne feste Abläufe in meinen Tagesablauf einbaue, so ist es doch immer wieder spannend, neue und andere Dinge zu erleben. Gerade das Berufsleben macht mein Leben auch reicher, weil ich die Chance hatte, mich alle paar Jahre inhaltlich zu verändern. Am Ende eines beruflichen Lebensabschnittes habe ich immer gemerkt, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Jetzt als Bürgermeister ist es so, dass ich fast immer neue Menschen kennenlerne und dass ich immer mit neuen Sachverhalten konfrontiert werde. Aber auch neue und wechselnde Urlaubsziele machen mein Leben reicher. Neue Städte und Landschaften kennenlernen, andere Kulturen zu erleben, macht mein Leben reicher.

Birgit Hoferichter (Leiterin Evangelisches Altenzentrum Schützeneich): Menschen machen mein Leben reicher, spontan fällt mir aber auch das Singen ein. Ich habe rund 20 Jahre bei Kirchenmusikdirektorin Silke Hamburger in der Kantorei mitgemacht. Auch bei uns im Altenzentum wird viel gesungen. Daraus schöpfe ich Kraft.

Philipp Thiel (stellvertretender Stadtjugendwart, Freiwillige Feuerwehr): Einsame Orte machen mein Leben reicher. Die, wo wirklich niemand ist. Dann genieße ich Landschaft und Stille mit meiner Freundin, entfliehe dem Stress. Das kann Schottland sein, Schweden oder ein Berggipfel.

Waltraud Küpper („Hilgen lebt“): Meine Familie. Meine Ehe. Meine Kinder. Meine Enkel, in denen ich mich manchmal wiedererkenne. Ich habe fünf Enkel. Ich liebe sie alle, jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Und die Zwillinge sind sehr lustig, bringen alles auf den Punkt. Enkel sind das Dessert des Lebens.

Barbara Sarx-Jautelat (frühere BV-Fotografin): Es ist der Kontakt zu den Menschen dieser Stadt, der das I-Tüpfelchen ausmacht. Ursprünglich wollte ich hier nicht bleiben. Jetzt werde ich hier eines Tages begraben.

Rainer Pentzek (Turnerbund Groß Ösinghausen): Mein Freundeskreis macht mein Leben reicher. Auch neue Leute, durch ich die neue Eindrücke gewinne, neue Meinungen höre. Es tut mir auch gut, selbst mitzuhelfen, damit es anderen bessergeht. Das ist ein Geben und Nehmen. Ich lerne gerne neue Länder kennen, reise weltweit. Ab und zu bleibt eine Freundschaft hängen. Freunde habe ich auch im Volleyball gefunden, das ich seit über 30 Jahren spiele. Ich engagiere mich im TBÖ und im Quartierstreff und mache manchmal gar nicht so viel anderes wie früher im Job: Organisieren und nach Lösungen zu suchen. Alles zusammen ist ein rundes Paket.

Dr. Karl Ulrich Voss (ADFC): Meist geht es um Familie und Neugier. Familie: Ich habe das sehr große Glück, dass viele Kinder und Enkelkinder in Rufweite siedeln. Während der Pandemie durfte ich so beispielsweise per Homeschooling und Internet die Copacabana und die Favelas von Rio erkunden. Neugier: Ich bastele und repariere für mein Leben gerne. Vor einigen Tagen habe ich in die Steuerung unserer ca. 40 Jahre alten Kühltruhe ein frisches Relais hineingefrickelt. Waschmaschinen, Heizungen, Trockner und sehr viel Spielzeug bekommen bei mir ein zweites Leben verpasst, ob sie nun wollen oder nicht. Die Neugier hat mich auch getrieben, das Burscheider – und auch das Altenaer - Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept mal von vorne bis hinten durchzulesen. Sehr empfehlenswerte Lektüre.

Brigitte Thielen (Bergischer Geschichtsverein): Ich fühle mich wohl in Burscheid. Meine Familie ist hier. Ich bin dankbar, dass ich fit bin, dass ich mich im Bergischen Geschichtsverein einbringen kann, dass ich arbeite, mehr als 30 Jahre in der Firma.

Manfred Jautelat (Flüchtlingshilfe Burscheid): Das menschliche Zusammenleben bereichert mich. Sei es in einer Ehe, sei es in der Verwandtschaft oder mit der Nachbarschaft. Ich bin glücklich, wenn es in der Welt nicht zu Konflikten und Krieg kommt.

Norbert Bangert (städtischer Archivar): Mein Leben wird reicher, wenn es mir gelingt, Informationen aus der Vergangenheit vor dem Untergang zu bewahren. Ich sehe darin die Möglichkeit, dass nachkommende Generation Lehren für ihre Gegenwart daraus ziehen können, wenngleich ich manchmal geneigt bin zu sagen: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe dies bereits in Zeiten, bevor ich Stadtarchivar wurde, in vielfältiger Weise getan, zum Beispiel im Journalismus. Denn auch das ist eine Art Informationsrettung, wenngleich indirekt. Das macht auch beispielsweise auch Zeitungsarchive so wertvoll. Dieser Drang manifestiert sich übrigens auch auf der privaten Ebene, durch Familienforschung und durch Aufsätze über die Orte, in denen ich gelebt habe. Geändert hat sich im Verlauf der Zeit nur der Blickwinkel: War ich früher selbst politisch aktiv, bin ich weitestgehend in einer beobachtenden Rolle. Der Drang, sich in einer politischen Diskussion zu Wort zu melden, ist immer noch stark, doch ich denke, darunter würde letztendlich die Glaubwürdigkeit als Beobachter bzw. aus den Produkten des Beobachters leiden.

Silke Riemscheid (Treffpunkt Ehrenamt): Es sind unendlich viele Dinge, die mein Leben reich machen. Wenn ich mit meinen Augen die Schönheit der Welt sehen kann mit vielen bunten Farben. Wenn ich mit meinen Ohren das Vogelgezwitscher, das Meeresrauschen und Musik und Gesang hören kann. Wenn ich Wasser, Wärme und Berührungen auf der Haut spüre. Wenn ich Schokolade, gutes Essen oder ein Glas Wein schmecken kann, und wenn ich das Meer riechen kann, den Lavendel in meinem Garten und im Winter das Kaminfeuer. Die vorbildliche Familie macht mich reich, die guten Freundinnen und Freunde, die immer füreinander einstehen, und die vielen Menschen auf meinem Lebensweg, die mich beraten und unterstützen. Mein Leben macht besonders reich, dass ich - obwohl im Krieg geboren - in Frieden und Freiheit aufwachsen und leben konnte. Für dies alles bin ich sehr dankbar.

Edelgard Reininghaus (Büro des Bürgermeisters): Eigentlich gibt es vieles, dass mein Leben reicher macht:

Allem voran mein Ehemann – mit dem ich lachen und das Leben genießen kann, der mich in den Arm nimmt und mir das Gefühl gibt, alles ist gut. Der für mich da ist und mit dem ich alles teilen kann – die schönen und auch die weniger schönen Dinge. Und meine Söhne, unsere „Jungs“ zu sehen, wie eng sie auch im Erwachsenenalter miteinander sind. Da passt schon seit Kindertagen kein Blatt zwischen. Auf die können wir immer zählen. Nicht zu vergessen, meine Enkelkinder. Einen Tag mit meinem Enkel im Freizeitpark zu verbringen und dabei selbst wieder zum Kind zu werden, ihn für Dinge zu begeistern, die mir als Kind Spaß gemacht haben, das ist toll.

Überhaupt, mit der ganzen Familie – meinem Mann, unseren vier Söhnen und Schwiegertöchtern, den drei Enkelkindern und meiner Mutter – an einem Tisch zu sitzen, ein gutes Essen, nette Gespräche und ganz viel zusammen lachen, das macht mein Leben reicher. Dabei geht mir das Herz auf und ich verspüre eine tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit in meinem Leben. Ganz wichtig ist mir auch mein Beruf. Ich habe das Glück, einer Tätigkeit nachzugehen, die mich ausfüllt und in einem kollegialen Arbeitsumfeld zu arbeiten, in dem ich mich ausgesprochen wohlfühle. Ich teile mir ein Büro mit einer Kollegin, mit der ich mich fast blind verstehe. Wir sind ein eingespieltes Team und stützen uns gegenseitig. Ich stehe morgens früh auf und gehe gerne zur Arbeit, auch das macht mein Leben reicher.

Es gibt da aber auch noch die vielen kleinen Dinge im Leben, wie zum Beispiel mein wöchentlicher Sportabend. Ich habe tolle Sportkolleginnen und eine super Trainerin, die es immer wieder schafft, mich nach einem stressigen Arbeitstag zu motivieren und „herunterzubringen“. Mit einem guten Buch auf unserer schönen Terrasse zu sitzen und den Alltag einfach Alltag seinzulassen. Sich mit Freunden auf ein Glas Wein zu treffen. Über die gleichen Dinge lachen zu können. Eine spontane Umarmung – einfach so, weil man sich mag und versteht. Ein offenes Ohr zu finden, wenn es mal nicht so rund läuft . . . All diese Momente bereichern mein Leben ungemein. Und ich möchte keinen davon missen.

Sarah Witzel (Orchesterverein Hilgen): Mein Leben wird vom Musizieren im Orchesterverein Hilgen (OVH) bereichert. Bereits mit zwölf Jahren trat ich dem Jungen Orchester bei. Es machte Riesenspaß, in der Gruppe zu musizieren, und es entwickelten sich Freundschaften, welche zum Teil heute, elf Jahre später noch bestehen. Jede Woche fieberte ich auf Donnerstagabend hin, bis ich endlich wieder Orchesterprobe hatte. Gegen Anfang des neuen Jahres 2013 entschloss ich mich dann, statt Querflöte zu spielen, mit dem Klarinettenspiel anzufangen. Ein halbes Jahr später wechselte ich dann auch im Orchester von Querflöte zu Klarinette. Es dauerte nicht lange, bis ich von der Orchesterschule Burscheid gefragt wurde, ob ich bei Jugend Musiziert teilnehmen möchte. Die Frage bejahte ich und nahm Ende 2013 teil. Bei einem Konzert der Orchesterschule durften alle Teilnehmenden des Wettbewerbs ihre erarbeiteten Stücke vorspielen. Nach diesem Konzert wurde ich vom Vorsitzenden des Orchestervereins Hilgen, Martin Mudlaff gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch noch im OVH zu musizieren. Auch diese Frage konnte ich nicht ablehnen und fing kurze Zeit später im „großen“ Orchester an.

Durch den relativ großen Altersunterschied hörte ich für kurze Zeit im OVH auf und spielte weiterhin im Jungen Orchester mit. Die Gedanken an ein Musikstudium wurden immer lauter, sodass ich mich nach dem Abitur 2018 entschloss, wieder jedes Projekt im OVH mitzuspielen, um besser zu werden. Nach der Zusage zum Lehramtsstudium mit dem Fach Musik in Dortmund entstand allerdings das Problem des Erreichens der Probenstätte. Burscheid und Dortmund liegen rund 65 Kilometer auseinander, und die Bahnverbindung sieht nicht gut aus. Doch es gab immer einen Weg an der Probe teilnehmen zu können. Mittlerweile habe ich ein eigenes Auto und kann daher auch nach der Coronapause weiterhin mitspielen.

Das gemeinsame Musizieren im OVH ist mein Ausgleich für stressige Tage. Man wird immer herzlich begrüßt, führt Gespräche mit jeder Person,und dadurch wird mein Leben reich. Reich an Musik, reich an Bekanntschaften mit anderen Musikerinnen und Musikern, welche Interesse an einem selbst zeigen. Die gemeinsamen Konzerte sorgen für Glücksgefühle und stärken die Gruppe, so dass der Spaß am Musizieren nicht endet.